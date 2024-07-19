Багатоцільова грошова допомога для ВПО з Донецької області, постраждалим від війни та вразливим категоріям населення видаватиметься БФ «Право на захист».

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Волноваха “Пліч-о-пліч”, м.Запоріжжя.

Програма діє в Запорізькій області.

Повідомляється, що грошова допомога надається в межах проєкту «Багатоцільова грошова допомога ВПО та вразливим категоріям населення у Запорізькій області від БФ «Право на захист», яка реалізується в партнерстві з японською організацією «Peace Winds Japan» (за фінансової підтримки Japan Platform).

Хто може отримати допомогу

Подати заявку можуть особи / родини, які ще не отримували грошову допомогу від БФ «Право на захист» та не отримували й не реєструвалися на грошову допомогу від міжнародних організацій упродовж останніх трьох місяців, а також мають дохід, менший за 6 318 грн на члена родини:

домогосподарства, що постійно проживають на територіях, воєнні дії тривають впродовж останніх чотирьох місяців (у межах Запорізької області);

домогосподарства, вимушено переміщені в Запорізьку область понад 30 днів тому.

А також відповідають одному або кільком критеріям вразливості:

домогосподарство, яке очолює одна людина (чоловік чи жінка);

домогосподарство, у якому є особа зі встановленою інвалідністю;

домогосподарство з вагітною жінкою;

домогосподарство з прийомними батьками чи опікунами;

домогосподарство з дітьми до 4 років (включно);

домогосподарства з 3 й більше дітьми;

особа з хронічним орфанним захворюванням (перелік: https://t.ly/RvnWH);

особи похилого віку (60+)

Грошова допомога для ВПО з Донецької області – хто може отримати

Якщо ваша родина /домогосподарство відповідає умовам проєкту, треба пройти опитування, заповнивши форму

Опитування буде опрацьоване працівниками фонду протягом 2-4 тижнів.

БФ звертає увагу, що дане опитування не є реєстрацією на грошову допомогу.

Повідомляється, що домогосподарства, що відповідають критеріям, будуть запрошені на реєстрацію!

Решта отримають SMS про відмову.

Під час реєстрації, необхідно буде документально підтвердити дані, що були вказані під час опитування та бути присутнім всім членам домогосподарства.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“. “деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку. Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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