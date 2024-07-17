Грошова допомога для ВПО у Полтавській області на оренду житла: реєстрацію продовжили на 6 місяців

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області на оренду житла надається організацією Карітас Полтава. Благодійники повідомили про подовження прийому заявок на півроку. Розповідаємо про це детальніше.
Карітас Полтава у рамках проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні» продовжує реєстрацію на надання фінансової допомоги на оренду житла терміном на 6 місяців.
Грошова допомога для ВПО у Полтавській області на оренду житла: хто може отримати
Допомога надається у таких громадах:
- Полтавська,
- Миргородська,
- Коломацька,
- Кременчуцька,
- Кобеляцька.
Хто може отримати допомогу?
Новопереміщені ВПО, які нещодавно (менше 30 днів) переїхали до приймаючої громади.
Та обов’язково підпадають, хоча б під одну категорію вразливості:
- Особа з інвалідністю;
- Особа з важким захворюванням;
- Самотня особа старшого віку (60+) або домогосподарство, яке складається з одного чи двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;
- Самотні матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей;
- Багатодітні родини (троє або більше неповнолітніх дітей);
- Вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років
Як отримати допомогу
Для реєстрації, заявнику слід надати наступні документи:
- Паспорт (оригінал).
- Ідентифікаційний код
- Довідка ВПО від 2024 р., (менше 30 днів), які ще не проживають у КЦ).
- Рахунок ІBAN.
- Документи, що підтверджують критерій вразливості.
- Довідка ОК-5 або ОК-7
Зверніть увагу на обов’язкові умови:
- Домогосподарство не отримувало аналогічної грошової допомоги від інших організацій.
- Середній місячний дохід на одну особу становить не більше 6318 гривень.
Телефон для довідок : +380503464693
Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу! – зазначають благодійники
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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
- Грошові виплати;
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