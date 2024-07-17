Грошова допомога для ВПО у Полтавській області на оренду житла: реєстрацію продовжили на 6 місяців

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області на оренду житла надається організацією Карітас Полтава. Благодійники повідомили про подовження прийому заявок на півроку. Розповідаємо про це детальніше.

Карітас Полтава у рамках проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні» продовжує реєстрацію на надання фінансової допомоги на оренду житла терміном на 6 місяців.

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області на оренду житла: хто може отримати

Допомога надається у таких громадах:

Полтавська,

Миргородська,

Коломацька,

Кременчуцька,

Кобеляцька.

Хто може отримати допомогу?

Новопереміщені ВПО, які нещодавно (менше 30 днів) переїхали до приймаючої громади.

Та обов’язково підпадають, хоча б під одну категорію вразливості:

Особа з інвалідністю;

Особа з важким захворюванням;

Самотня особа старшого віку (60+) або домогосподарство, яке складається з одного чи двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;

Самотні матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

Багатодітні родини (троє або більше неповнолітніх дітей);

Вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років

Як отримати допомогу

Для реєстрації, заявнику слід надати наступні документи:

Паспорт (оригінал).

Ідентифікаційний код

Довідка ВПО від 2024 р., (менше 30 днів), які ще не проживають у КЦ).

Рахунок ІBAN.

Документи, що підтверджують критерій вразливості.

Довідка ОК-5 або ОК-7

Зверніть увагу на обов’язкові умови:

Домогосподарство не отримувало аналогічної грошової допомоги від інших організацій.

Середній місячний дохід на одну особу становить не більше 6318 гривень.

Телефон для довідок : +380503464693

Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу! – зазначають благодійники

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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