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Житло для ВПО на Житомирщині: допомога на відновлення старих будинків і квартир

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Житло для ВПО на Житомирщині: допомога на відновлення старих будинків і квартир

Відновити житло для ВПО на Житомирщині допоможуть благодійники. Розповідаємо детальніше про мету проєкту і хто саме з переселенців може отримати таку допомогу.

В рамках проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні ІІІ» при підтримці UNHCR Ukraine – Агентство ООН у справах біженців в Україні та співпраці з Карітас України відкрило новий напрямок надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб в Житомирській  області.

Мета проєкту:

Відновлення стану житлових будинків (квартир), які орендують внутрішньо переміщені особи, а саме:

  • відновлення теплової оболонки житлового приміщення;
  • гідні умови проживання;
  • покращення умов проживання.

Відновити житло для ВПО на Житомирщині: хто може отримати допомогу

Щоб отримати такий вид допомоги, необхідно відповідати одній з цільових груп:

ВПО, які переїхали після 24.02.2022 року з районів проведення бойових дій або прифронтових територій за переліком, затвердженим Міністерством інтеграції,  постійно проживають на території Житомирської області.

Щоб отримати такий вид допомоги, необхідно відповідати одній з цільових груп:

Критерій відбору:

  • Особа з важким захворюванням;
  • Особи з інвалідністю;
  • Самотня особа похилого віку (60+);
  • Самотні матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей;
  • Багатодітні родини (троє або більше неповнолітніх дітей);
  • Вагітні жінки або одинокі матері з дітьми до 3-х років.

Домогосподарства, що втратили джерело доходу або ті, чий середній місячний дохід на одну особу становить менше 6318 гривень.

Якщо ви маєте запит на відновлення житла, звертайтеся  за телефоном: 067 200 10 55

Маємо надію, що даний проект покращить умови людям, котрі найбільше потребують допомоги, – кажуть благодійники

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.
Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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