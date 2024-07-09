Житло для ВПО на Житомирщині: допомога на відновлення старих будинків і квартир

Відновити житло для ВПО на Житомирщині допоможуть благодійники. Розповідаємо детальніше про мету проєкту і хто саме з переселенців може отримати таку допомогу.
В рамках проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні ІІІ» при підтримці UNHCR Ukraine – Агентство ООН у справах біженців в Україні та співпраці з Карітас України відкрило новий напрямок надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб в Житомирській області.
Мета проєкту:
Відновлення стану житлових будинків (квартир), які орендують внутрішньо переміщені особи, а саме:
- відновлення теплової оболонки житлового приміщення;
- гідні умови проживання;
- покращення умов проживання.
Відновити житло для ВПО на Житомирщині: хто може отримати допомогу
ВПО, які переїхали після 24.02.2022 року з районів проведення бойових дій або прифронтових територій за переліком, затвердженим Міністерством інтеграції, постійно проживають на території Житомирської області.
Щоб отримати такий вид допомоги, необхідно відповідати одній з цільових груп:
Критерій відбору:
- Особа з важким захворюванням;
- Особи з інвалідністю;
- Самотня особа похилого віку (60+);
- Самотні матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей;
- Багатодітні родини (троє або більше неповнолітніх дітей);
- Вагітні жінки або одинокі матері з дітьми до 3-х років.
Домогосподарства, що втратили джерело доходу або ті, чий середній місячний дохід на одну особу становить менше 6318 гривень.
Якщо ви маєте запит на відновлення житла, звертайтеся за телефоном: 067 200 10 55
Маємо надію, що даний проект покращить умови людям, котрі найбільше потребують допомоги, – кажуть благодійники
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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.
Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг