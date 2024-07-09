Житло для ВПО на Житомирщині: допомога на відновлення старих будинків і квартир

Відновити житло для ВПО на Житомирщині допоможуть благодійники. Розповідаємо детальніше про мету проєкту і хто саме з переселенців може отримати таку допомогу.

В рамках проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні ІІІ» при підтримці UNHCR Ukraine – Агентство ООН у справах біженців в Україні та співпраці з Карітас України відкрило новий напрямок надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб в Житомирській області.

Мета проєкту:

Відновлення стану житлових будинків (квартир), які орендують внутрішньо переміщені особи, а саме:

відновлення теплової оболонки житлового приміщення;

гідні умови проживання;

покращення умов проживання.

Відновити житло для ВПО на Житомирщині: хто може отримати допомогу

ВПО, які переїхали після 24.02.2022 року з районів проведення бойових дій або прифронтових територій за переліком, затвердженим Міністерством інтеграції, постійно проживають на території Житомирської області.

Щоб отримати такий вид допомоги, необхідно відповідати одній з цільових груп:

Критерій відбору:

Особа з важким захворюванням;

Особи з інвалідністю;

Самотня особа похилого віку (60+);

Самотні матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

Багатодітні родини (троє або більше неповнолітніх дітей);

Вагітні жінки або одинокі матері з дітьми до 3-х років.

Домогосподарства, що втратили джерело доходу або ті, чий середній місячний дохід на одну особу становить менше 6318 гривень.

Якщо ви маєте запит на відновлення житла, звертайтеся за телефоном: 067 200 10 55

Маємо надію, що даний проект покращить умови людям, котрі найбільше потребують допомоги, – кажуть благодійники

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