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Грошова допомога на оренду житла для ВПО у Одеській області: хто і як може отримати

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Грошова допомога на оренду житла для ВПО у Одеській області: хто і як може отримати

Грошова допомога на оренду житла для ВПО у Одеській області надається в рамках проєку “Гроші на оренду житла” від Карітас. Розповідаємо про це детальніше.

Грошова допомога на оренду житла для ВПО у Одеській області: хто і як може отримати

Цільові категорії

Подати заявку на отримання допомоги можуть такі категорії переселенців

  • ВПО, які проживають у місцях колективного проживання.
  • ВПО після 24.02.2022 року з районів проведення ООС за переліком, затвердженим Міністерством інтеграції; новоприбулі, які мають довідку ВПО не пізніше 1 року (за територіальністю Одеська обл.).
  • ВПО, які живуть в орендованому житлі під загрозою виселення і не мають іншої альтернативи, окрім як повернутися до колективного місця проживання

Для прибулих з яких областей доступна допомога

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Кіровоградська
  • Луганська
  • Миколаївська
  • Сумська
  • Харківська
  • Херсонська

Категорії вразливості

  • самотня матір/батько чи опікун неповнолітніх дітей
  • вагітна жінка чи годуюча матір з дітьми віком до 3-х років
  • людина з важкими захворюваннями
  • люди з інвалідністю та інвалідність з дитинства
  • самотні люди похилого віку (60+)
  • багатодітні сім’ї

Як отримати допомогу

Подати заявку на отримання допомоги, можна, заповнивши форму ТУТ.\

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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