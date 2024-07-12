Грошова допомога на оренду житла для ВПО у Одеській області надається в рамках проєку “Гроші на оренду житла” від Карітас. Розповідаємо про це детальніше.

Грошова допомога на оренду житла для ВПО у Одеській області: хто і як може отримати

Цільові категорії

Подати заявку на отримання допомоги можуть такі категорії переселенців

ВПО, які проживають у місцях колективного проживання.

ВПО після 24.02.2022 року з районів проведення ООС за переліком, затвердженим Міністерством інтеграції; новоприбулі, які мають довідку ВПО не пізніше 1 року (за територіальністю Одеська обл.).

ВПО, які живуть в орендованому житлі під загрозою виселення і не мають іншої альтернативи, окрім як повернутися до колективного місця проживання

Для прибулих з яких областей доступна допомога

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Кіровоградська

Луганська

Миколаївська

Сумська

Харківська

Херсонська

Категорії вразливості

самотня матір/батько чи опікун неповнолітніх дітей

вагітна жінка чи годуюча матір з дітьми віком до 3-х років

людина з важкими захворюваннями

люди з інвалідністю та інвалідність з дитинства

самотні люди похилого віку (60+)

багатодітні сім’ї

Як отримати допомогу

Подати заявку на отримання допомоги, можна, заповнивши форму ТУТ.\

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг