Грошова допомога на оренду житла для ВПО у Одеській області надається в рамках проєку “Гроші на оренду житла” від Карітас. Розповідаємо про це детальніше.
Грошова допомога на оренду житла для ВПО у Одеській області: хто і як може отримати
Цільові категорії
Подати заявку на отримання допомоги можуть такі категорії переселенців
- ВПО, які проживають у місцях колективного проживання.
- ВПО після 24.02.2022 року з районів проведення ООС за переліком, затвердженим Міністерством інтеграції; новоприбулі, які мають довідку ВПО не пізніше 1 року (за територіальністю Одеська обл.).
- ВПО, які живуть в орендованому житлі під загрозою виселення і не мають іншої альтернативи, окрім як повернутися до колективного місця проживання
Для прибулих з яких областей доступна допомога
- Дніпропетровська
- Донецька
- Запорізька
- Кіровоградська
- Луганська
- Миколаївська
- Сумська
- Харківська
- Херсонська
Категорії вразливості
- самотня матір/батько чи опікун неповнолітніх дітей
- вагітна жінка чи годуюча матір з дітьми віком до 3-х років
- людина з важкими захворюваннями
- люди з інвалідністю та інвалідність з дитинства
- самотні люди похилого віку (60+)
- багатодітні сім’ї
Як отримати допомогу
Подати заявку на отримання допомоги, можна, заповнивши форму ТУТ.\
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