Субсидія для ВПО на оренду житла вже незабаром: хто матиме на неї право, який розмір виплат

Субсидія для ВПО на оренду житла – вже незабаром переселенці в Україні отримуватимуть такий вид допомоги від держави.

Мінсоцполітики презентувало новий проект підтримки переселенців у вигляді субсидій на оренду житла. Такі субсидії планують надавати шляхом компенсації орендодавцю вартості (або частини вартості) оренди житла, яке винаймає ВПО.

Народний депутат України, Голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов розповів деталі урядового проєкту, передають “Новини України – НСН“.

Субсидія для ВПО на оренду житла: хто матиме на неї право

Які ВПО мають право на отримання субсидій:

перемістилися з окупованих або територій бойових дій;

не мають власного житла;

не є одержувачами допомоги на проживання 2-3 тис грн (у березні цього року кількість отримувачів таких виплат була суттєво зменшена) тощо.

Важливо, що надання компенсації буде можливе виключно за умови оформлення договору оренди між орендарем та орендодавцем. Типова угода про оренду буде доступна для підписання прямо у відділенні Пенсійного фонду.

Який розмір субсидії

За попередніми розрахунками витрати ВПО на оренду житла не можуть становити більше 30% сукупного доходу сімʼї, все що більше – покриватиме субсидія.

Розмір субсидії буде враховувати кількість членів сім’ї, ціни на оренду в регіоні та спроможність родини сплачувати цю оренду. Наразі проект буде експериментальним та на першому етапі планується залучити до 50 тис переселенців для надання компенсацій за оренду житла.

Наразі не йдеться про зменшення фінансування виплат допомоги на проживання ВПО – джерелом покриття буде економія коштів по іншим бюджетним програмам, – підкреслює Павло Фролов

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