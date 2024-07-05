Уманським Центром Допомоги видаватиметься гуманітарна допомога в Умані. Хто може зареєструватися.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Уманський Центр Допомоги.

Допомогу можуть отримати місцеві мешканці міста Умань та Уманського району (не внутрішньо переміщені соби).

Організація продовжує анкетування людей для отримання допомоги.

Пройти анкетування можуть місцеві сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах (люди з інвалідністю, сім’ї з малолітніми дітьми, пенсіонери, одинокі і т.д).

Гуманітарна допомога в Умані – хто може отримати, як зареєструватися

Головна умова – допомога видаватиметься людям, які звертаються до організації вперше.

«Тобто анкетування цього разу буде проводитись лише для тих сімей, які звертаються до нас вперше!», -наголошується в повідомленні.

Реєстрація відбудеться в суботу, 6.07.2024 о 9:00, за адресою:

вул. Революції Гідності (Чехова), 48

Церква “Воскресіння Христове”.

При собі мати всі підтверджуючі документи.

Зазначається, що кількість місць обмежена!!!

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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