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Гуманітарна допомога у Вінниці – хто і що може отримати

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Журналіст
Гуманітарна допомога у Вінниці – хто і що може отримати

У Вінниці видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді дитячого харчування від БФ Зимородок. Як отримати.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланнм на Моя допомога.

Українці у Вінниці можуть отримати гуманітарну допомогу від БФ Зимородок

Допопомога надається у вигляді дитячого харчування. Видача буде проводитись за попереднім записом.

Гуманітарна допомога у Вінниці – хто і що може отримати

Гуманітарна допомога у Вінниці – хто і що може отримати

Як отримати

Попередній запис на отримання за телефоном:

0970905993

або звертайтеся безпосередньо в офіс за адресою:

м. Вінниця, вул. Батозька 6а,  з 10.00

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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