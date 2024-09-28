У Вінниці видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді дитячого харчування від БФ Зимородок. Як отримати.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланнм на Моя допомога.
Українці у Вінниці можуть отримати гуманітарну допомогу від БФ Зимородок
Допопомога надається у вигляді дитячого харчування. Видача буде проводитись за попереднім записом.
Гуманітарна допомога у Вінниці – хто і що може отримати
Як отримати
Попередній запис на отримання за телефоном:
0970905993
або звертайтеся безпосередньо в офіс за адресою:
м. Вінниця, вул. Батозька 6а, з 10.00
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