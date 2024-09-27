Грошова допомога від Червоного Хреста для пенсіонерів діятиме не в усіх населених пунктах. В яких регіонах українці зможуть отримати виплати.

Програма допомоги діятиме лише в певних районах, переважно прифронтових і прикордонних громад.

Із середини жовтня в 9 областях країни старту програма підтримки населення. Інформація про пільгові категорії, які зможуть скористатися цією програмою, стане доступна після 15 жовтня.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Факти ICTV“.

На гарячій лінії Червоного Хреста пояснили, яку підтримку надають пенсіонерам і як її можна оформити. Щомісяця допомога спрямовується різним категоріям громадян. Так, в одному місяці допомогу отримують люди з інвалідністю 1 групи, а в іншому — внутрішньо переміщені особи або ті, чиє майно постраждало внаслідок бойових дій.

Грошова допомога для пенсіонерів від Червоного Хреста – як зареєструватися

Із середини жовтня в дев’яти областях буде впроваджено програму фінансової підтримки на зимовий період. До цього списку входять:

Запорізька

Херсонська

Сумська

Донецька

Дніпропетровська (тільки Павлоград)

Чернігівська

Харківська

Одеська

Миколаївська

Програма діятиме не в усіх населених пунктах, а лише в окремих районах, і охоплюватиме переважно прифронтові та прикордонні громади. Реєстрація стартує в середині жовтня.

Місцеві адміністрації визначатимуть категорії вразливих груп і складатимуть списки осіб, які зможуть отримати допомогу. Червоний Хрест співпрацюватиме з цими списками, зв’язуючись із людьми для проведення реєстрації.

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