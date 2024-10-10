У Хмельницькому видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді дитячого харчування та підгузків від Карітас-Спес. Як отримати.
Відкрита реєстрація на отримання дитячого харчування та підгузків у Хмельницькому від Карітас-Спес.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Допомога надається у вигляді дитячого харчування та підгузків.
Видача відбудеться 15.10.2024р.
з 10.00 до 13.00 за адресою:
м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд. 8/1
Гуманітарна допомога у Хмельницькому – як зареєструватися і що можна отримати
Для отримання необхідно заповнити відповідну форму:
Дитячі підгузки № 1,2 – за посиланням.
Дитячі підгузки № 3 – за посиланням
Дитяче харчування – за посиланням
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