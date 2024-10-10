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Гуманітарна допомога у Хмельницькому – як зареєструватися і що можна отримати

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Журналіст
Гуманітарна допомога у Хмельницькому – як зареєструватися і що можна отримати

У Хмельницькому видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді дитячого харчування та підгузків від Карітас-Спес. Як отримати.

Відкрита реєстрація на отримання дитячого харчування та підгузків у Хмельницькому від Карітас-Спес.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Допомога надається у вигляді дитячого харчування та підгузків.

Видача відбудеться 15.10.2024р.

з 10.00 до 13.00 за адресою:

м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд. 8/1

Гуманітарна допомога у Хмельницькому – як зареєструватися і що можна отримати

Гуманітарна допомога у Хмельницькому – як зареєструватися і що можна отримати

Для отримання необхідно заповнити відповідну форму:

Дитячі підгузки № 1,2 – за посиланням.

Дитячі підгузки № 3 – за посиланням

Дитяче харчування – за посиланням

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Дитяче харчування та взуття для ВПО у Сумах: хто і як може отримати

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