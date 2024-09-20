Дитяче харчування та взуття для ВПО у Сумах: хто і як може отримати

Дитяче харчування та взуття для ВПО у Сумах – це допомога, яка надається найменшим переселенцям організацією “Карітас Суми”. Розповідаємо про це детальніше: хто і як може отримати.

Що можна отримати

Кризовий центр БФ “Карітас Суми” в рамках проєкту #ECHO має можливість надати гуманітарну допомогу у вигляді дитячого харчування та дитячого взуття. Суміш дитяча розрахована для найменших – від 0 до 6 місяці, також у наявності напій молочний вітамінізований для дітей від 2-х років. Взуття демісезонне маленьких розмірів від 21-го розміру.

Дитяче харчування та взуття для ВПО у Сумах: хто може отримати

Ви можете отримати допомогу, якщо маєте довідку ВПО від 1 серпня 2024 року, а також один із критеріїв вразливості, які потрібно підтвердити документально:

багатодітні родини,

одинока мати чи батько,

люди з інвалідністю (1, 2 група чи інвалідність з дитинства).

Як отримати

Видача здійснюється тільки за попередньою реєстрацією за телефоном +38 (099) 333 73 92. Кількість допомоги обмежена!

Видача допомоги буде здійснюватися за адресою: вул. Іллінська, 112.

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