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Дитяче харчування та взуття для ВПО у Сумах: хто і як може отримати

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Дитяче харчування та взуття для ВПО у Сумах: хто і як може отримати

Дитяче харчування та взуття для ВПО у Сумах – це допомога, яка надається найменшим переселенцям організацією “Карітас Суми”. Розповідаємо про це детальніше: хто і як може отримати.

Що можна отримати

Дитяче харчування та взуття для ВПО у Сумах: хто і як може отримати

Кризовий центр БФ “Карітас Суми” в рамках проєкту #ECHO має можливість надати гуманітарну допомогу у вигляді дитячого харчування та дитячого взуття. Суміш дитяча розрахована для найменших – від 0 до 6 місяці, також у наявності напій молочний вітамінізований для дітей від 2-х років. Взуття демісезонне маленьких розмірів від 21-го розміру.

Дитяче харчування та взуття для ВПО у Сумах: хто може отримати

Ви можете отримати допомогу, якщо маєте довідку ВПО від 1 серпня 2024 року, а також один із критеріїв вразливості, які потрібно підтвердити документально:

  • багатодітні родини,
  • одинока мати чи батько,
  • люди з інвалідністю (1, 2 група чи інвалідність з дитинства).

Як отримати

Дитяче харчування та взуття для ВПО у Сумах: хто і як може отримати

Видача здійснюється тільки за попередньою реєстрацією за телефоном +38 (099) 333 73 92. Кількість допомоги обмежена!

Видача допомоги буде здійснюватися за адресою: вул. Іллінська, 112.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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