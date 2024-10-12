На Харківщині запрацював Вовчанський гуманітарний хаб, де житенлям Вовчанської міської територіальної громади надаватиметься гуманітарна допомога. Що можна отримати, як зареєструватися.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінреінтеграції.
Жителі Вовчанської міської територіальної громади можуть отримати продуктові та гігієнічні набори. Про це повідомляє Харківська ОВА.
Для їх отримання необхідно заповнити гугл-форму за посиланням.
Гуманітарна допомога на Харківщині – хто і як може отримати
Вам надійде смс із датою, часом і місцем видачі. З собою потрібно мати оригінали:
- паспорта;
- ідентифікаційного коду;
- свідоцтва про народження (для дітей);
- витягу про місце реєстрації або довідки від Вовчанської міської військової адміністрації про проживання на території громади;
- довідки ВПО або довідки евакуйованого на кожного члена сім’ї.
У гуманітарному хабі можна отримати психологічну допомогу, а також соціальні та юридичні консультації (в тому числі щодо компенсації за програмою єВідновлення).
У разі виникнення додаткових питань звертайтеся за номерами: (063) 493-78-21 та (097) 039-58-94.
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