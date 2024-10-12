На Харківщині запрацював Вовчанський гуманітарний хаб, де житенлям Вовчанської міської територіальної громади надаватиметься гуманітарна допомога. Що можна отримати, як зареєструватися.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінреінтеграції.

Жителі Вовчанської міської територіальної громади можуть отримати продуктові та гігієнічні набори. Про це повідомляє Харківська ОВА.

Для їх отримання необхідно заповнити гугл-форму за посиланням.

Гуманітарна допомога на Харківщині – хто і як може отримати

Вам надійде смс із датою, часом і місцем видачі. З собою потрібно мати оригінали:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

свідоцтва про народження (для дітей);

витягу про місце реєстрації або довідки від Вовчанської міської військової адміністрації про проживання на території громади;

довідки ВПО або довідки евакуйованого на кожного члена сім’ї.

У гуманітарному хабі можна отримати психологічну допомогу, а також соціальні та юридичні консультації (в тому числі щодо компенсації за програмою єВідновлення).

У разі виникнення додаткових питань звертайтеся за номерами: (063) 493-78-21 та (097) 039-58-94.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“. “деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку. Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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