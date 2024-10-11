Деяким громадянам у Добропіллі Донецької області видаватиметься гуманітарна допомога від Червоного Хреста.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Допомогу можуть отримати:
- громадяни, у яких постраждало житло внаслідок обстрілів
- вимушено переміщені особи, які щойно прибули у Добропілля
Гуманітарна допомога у Добропіллі від Червоного Хреста – хто може отримати
Наявна гуманітарна допомога:
- спальні набори
- рушники
- ковдри
- свічки
- засоби гігієни (прокладки, папір)
- брезент
Видача відбувається у будні дні з 10:00 до 13:00
Довідки: 0503245748
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