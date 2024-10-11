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Гуманітарна допомога у Добропіллі від Червоного Хреста – хто може отримати

Автор -
Журналіст
Гуманітарна допомога у Добропіллі від Червоного Хреста – хто може отримати

Деяким громадянам у Добропіллі Донецької області видаватиметься гуманітарна допомога від Червоного Хреста.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Допомогу можуть отримати:

  • громадяни, у яких постраждало житло внаслідок обстрілів
  • вимушено переміщені особи, які щойно прибули у Добропілля

Гуманітарна допомога у Добропіллі від Червоного Хреста – хто може отримати

Гуманітарна допомога у Добропіллі від Червоного Хреста – хто може отримати

Наявна гуманітарна допомога:

  • спальні набори
  • рушники
  • ковдри
  • свічки
  • засоби гігієни (прокладки, папір)
  • брезент

Видача відбувається у будні дні з 10:00 до 13:00

Довідки: 0503245748

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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