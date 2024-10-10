Деяким категоріям українців надаватиметься гуманітарна допомога в Запорізькій області. Як прийняти участь.
Розпочинається проєкт “Грошова допомога та стійкість для України” в Запорізькій області.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Допомога, що буде надавитись в рамках проєкту, включає в себе наступні види:
- легкі та середні ремонти – для домогосподарств у громадах Запорізької обл., чиї будинки були пошкоджені внаслідок бойових дій, але не мають структурних руйнувань
- правова допомога – юридична допомога з питань цивільного, сімейного, трудового та адміністративного права, включаючи аналіз документів, оформлення для державних програм, банківські справи, примусове виконання судових рішень, а також консультації щодо сімейних правовідносин і аліментів
- психологічна допомога – індивідуальні консультації; арттерапевтичні заняття, групи психологічної підтримки, групи психологічної підтримки для людей які втратили близьких
- кейс менеджмент – грошова допомога на захист особі або родині, які опинилися в ситуації ризику; допомога в оформленні, відновлення документів; допомога в оформленні державних та соціальних виплат; допомога в оформленні статусу “ВПО”, “Інвалід війни”, “Учасник бойових дій” та інші
Гуманітарна допомога від Карітас в Запорізькій області – хто може отримати
Допомогу можуть отримати ВПО, люди в транзиті, місцеве населення, репатріанти, чий середній місячний дохід на одну особу становить менше 6318 гривень та які належать до цільової аудиторії проєкту:
- особи з інвалідністю
- люди похилого віку
- домогосподарства, очолювані одинокою матір’ю/батьком/опікуном
- діти
- соціально-економічно незахищені домогосподарства
- етнічні меншини
- додаткові вразливі групи (ризик захисту)
Критерії відбору для участі в проєкті:
- самотня матір/батько чи опікун неповнолітніх дітей
- вагітна жінка чи годуюча матір з дітьми віком до 3-х років
- люди з важкими захворюваннями
- люди з інвалідністю (1,2 група та інвалідність з дитинства за підтверджуючим документом)
- багатодітні сім’ї (3 і більше неповнолітніх дітей)
- самотні люди похилого віку 55+ (домогосподарство, що складається з однієї або двох осіб, які не мають підтримки рідних працездатного віку)
Довідки: 0800336734
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