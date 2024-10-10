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Гуманітарна допомога від Карітас в Запорізькій області – хто може отримати

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Гуманітарна допомога від Карітас в Запорізькій області – хто може отримати

Деяким категоріям українців надаватиметься гуманітарна допомога в Запорізькій області. Як прийняти участь.

Розпочинається проєкт “Грошова допомога та стійкість для України” в Запорізькій області.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Допомога, що буде надавитись в рамках проєкту, включає в себе наступні види:

  • легкі та середні ремонти – для домогосподарств у громадах Запорізької обл., чиї будинки були пошкоджені внаслідок бойових дій, але не мають структурних руйнувань
  • правова допомога – юридична допомога з питань цивільного, сімейного, трудового та адміністративного права, включаючи аналіз документів, оформлення для державних програм, банківські справи, примусове виконання судових рішень, а також консультації щодо сімейних правовідносин і аліментів
  • психологічна допомога – індивідуальні консультації; арттерапевтичні заняття, групи психологічної підтримки, групи психологічної підтримки для людей які втратили близьких
  • кейс менеджмент – грошова допомога на захист особі або родині, які опинилися в ситуації ризику; допомога в оформленні, відновлення документів; допомога в оформленні державних та соціальних виплат; допомога в оформленні статусу “ВПО”, “Інвалід війни”, “Учасник бойових дій” та інші

Гуманітарна допомога від Карітас в Запорізькій області – хто може отримати

Гуманітарна допомога від Карітас в Запорізькій області – хто може отримати

Допомогу можуть отримати ВПО, люди в транзиті, місцеве населення, репатріанти, чий середній місячний дохід на одну особу становить менше 6318 гривень та які належать до цільової аудиторії проєкту:

  • особи з інвалідністю
  • люди похилого віку
  • домогосподарства, очолювані одинокою матір’ю/батьком/опікуном
  • діти
  • соціально-економічно незахищені домогосподарства
  • етнічні меншини
  • додаткові вразливі групи (ризик захисту)

Критерії відбору для участі в проєкті:

  • самотня матір/батько чи опікун неповнолітніх дітей
  • вагітна жінка чи годуюча матір з дітьми віком до 3-х років
  • люди з важкими захворюваннями
  • люди з інвалідністю (1,2 група та інвалідність з дитинства за підтверджуючим документом)
  • багатодітні сім’ї (3 і більше неповнолітніх дітей)
  • самотні люди похилого віку 55+ (домогосподарство, що складається з однієї або двох осіб, які не мають підтримки рідних працездатного віку)

Довідки: 0800336734

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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