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Гуманітарна допомога літнім людям від Червоного Хреста – хто і що може отримати

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Гуманітарна допомога літнім людям від Червоного Хреста – хто і що може отримати

В одному з регіонів України видаватиметься гуманітарна допомога літнім людям від Червоного Хреста. Яким умов потрібно дотриматися, щоб її отримати.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Краматорську міську організацію Товариства Червоного Хреста.

Товариство Червоного Хреста у м.Краматорськ оголосило про проведення реєстрації на видачу продуктових і гігієнічних наборів.

Хто може отримати гуманітарну допомогу

Отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктів і гігієнічних засобів можуть як переселенці, так і місцеві жителі Краматорська, які:

  • є самотніми, досягли 65 років і перебувають на обліку в соціальній службі,
  • мають інвалідність 1 або 2 групи.

Гуманітарна допомога літнім людям від Червоного Хреста – хто і що може отримати

Гуманітарна допомога літнім людям від Червоного Хреста – хто і що може отримати

фото ілюстративне

Для участі в програмі потрібно надати такі документи:

  • паспорт;
  • ІПН;
  • документ, що підтверджує соціальний статус;
  • документ, що підтверджує інвалідність.

Як отримати продукти безкоштовно

Для отримання гуманітарної допомоги необхідно зареєструватися за цим посиланням.

В анкеті знадобиться вказати такі дані:

  • ПІБ,
  • стать,
  • дату народження,
  • категорію вразливості,
  • місце реєстрації.

Також важливо вказати, чи отримували ви допомогу від Товариства Червоного Хреста України в Краматорську після 01.04.2024 року.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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