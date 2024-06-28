В одному з регіонів України видаватиметься гуманітарна допомога літнім людям від Червоного Хреста. Яким умов потрібно дотриматися, щоб її отримати.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Краматорську міську організацію Товариства Червоного Хреста.
Товариство Червоного Хреста у м.Краматорськ оголосило про проведення реєстрації на видачу продуктових і гігієнічних наборів.
Хто може отримати гуманітарну допомогу
Отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктів і гігієнічних засобів можуть як переселенці, так і місцеві жителі Краматорська, які:
- є самотніми, досягли 65 років і перебувають на обліку в соціальній службі,
- мають інвалідність 1 або 2 групи.
Гуманітарна допомога літнім людям від Червоного Хреста – хто і що може отримати
Для участі в програмі потрібно надати такі документи:
- паспорт;
- ІПН;
- документ, що підтверджує соціальний статус;
- документ, що підтверджує інвалідність.
Як отримати продукти безкоштовно
Для отримання гуманітарної допомоги необхідно зареєструватися за цим посиланням.
В анкеті знадобиться вказати такі дані:
- ПІБ,
- стать,
- дату народження,
- категорію вразливості,
- місце реєстрації.
Також важливо вказати, чи отримували ви допомогу від Товариства Червоного Хреста України в Краматорську після 01.04.2024 року.
Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
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