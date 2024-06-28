В одному з регіонів України видаватиметься гуманітарна допомога літнім людям від Червоного Хреста. Яким умов потрібно дотриматися, щоб її отримати.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Краматорську міську організацію Товариства Червоного Хреста.

Товариство Червоного Хреста у м.Краматорськ оголосило про проведення реєстрації на видачу продуктових і гігієнічних наборів.

Хто може отримати гуманітарну допомогу

Отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктів і гігієнічних засобів можуть як переселенці, так і місцеві жителі Краматорська, які:

є самотніми, досягли 65 років і перебувають на обліку в соціальній службі,

мають інвалідність 1 або 2 групи.

Гуманітарна допомога літнім людям від Червоного Хреста – хто і що може отримати

Для участі в програмі потрібно надати такі документи:

паспорт;

ІПН;

документ, що підтверджує соціальний статус;

документ, що підтверджує інвалідність.

Як отримати продукти безкоштовно

Для отримання гуманітарної допомоги необхідно зареєструватися за цим посиланням.

В анкеті знадобиться вказати такі дані:

ПІБ,

стать,

дату народження,

категорію вразливості,

місце реєстрації.

Також важливо вказати, чи отримували ви допомогу від Товариства Червоного Хреста України в Краматорську після 01.04.2024 року.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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