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Гуманітарна допомога для ВПО у Запоріжжі – хто і що може отримати

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Гуманітарна допомога для ВПО у Запоріжжі – хто і що може отримати

Для ВПО у Запоріжжі видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді засобів гігієни. Як можна зареєструватися.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Центр допомоги Кам’янсько-Дніпровської ТГ.

За результатами підписаної угоди про співробітництво Кам’янсько-Дніпровської міської військової адміністрації з французькою гуманітарною організацією “Action Against Hunger”, буде відкрита попередня реєстрація на отримання набору засобів гігієни для вразливих категорій ВПО Кам’янсько-Дніпровської громади (м. Кам’янка-Дніпровська, с. Велика Знам’янка, с. Новоолексіївка), що наразі мешкають в місті Запоріжжі.

Гуманітарна допомога для ВПО у Запоріжжі – хто і що може отримати

Гуманітарна допомога для ВПО у Запоріжжі – хто і що може отримати

За умовами надавачів допомоги отримати набір можуть три категорії осіб:

  • Особи похилого віку (60+ років);
  • Особи з інвалідністю;
  • Одинокі матері/батьки.

На одне домогосподарство можна отримати тільки один набір!

Для підтвердження категорії вразливості буде потрібен підтверджуючий документ (посвідчення тощо).

«Звертаємо увагу, що реєстрація є попередньою. Остаточні списки отримувачів будуть опубліковані після верифікації», – йдеться в повідомленні.

Дата, час та місце видачі будуть повідомлені пізніше.

Анкета для попередньої реєстрації буде опублікована о 18:00.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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