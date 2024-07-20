Для ВПО у Запоріжжі видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді засобів гігієни. Як можна зареєструватися.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Центр допомоги Кам’янсько-Дніпровської ТГ.

За результатами підписаної угоди про співробітництво Кам’янсько-Дніпровської міської військової адміністрації з французькою гуманітарною організацією “Action Against Hunger”, буде відкрита попередня реєстрація на отримання набору засобів гігієни для вразливих категорій ВПО Кам’янсько-Дніпровської громади (м. Кам’янка-Дніпровська, с. Велика Знам’янка, с. Новоолексіївка), що наразі мешкають в місті Запоріжжі.

Гуманітарна допомога для ВПО у Запоріжжі – хто і що може отримати

За умовами надавачів допомоги отримати набір можуть три категорії осіб:

Особи похилого віку (60+ років);

Особи з інвалідністю;

Одинокі матері/батьки.

На одне домогосподарство можна отримати тільки один набір!

Для підтвердження категорії вразливості буде потрібен підтверджуючий документ (посвідчення тощо).

«Звертаємо увагу, що реєстрація є попередньою. Остаточні списки отримувачів будуть опубліковані після верифікації», – йдеться в повідомленні.

Дата, час та місце видачі будуть повідомлені пізніше.

Анкета для попередньої реєстрації буде опублікована о 18:00.

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