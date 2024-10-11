БФ “Я-Херсон” видаватиметься гуманітарна допомога деяким мешканцям Херсонської області. Хто і яку допомогу може отримати.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Повідомляється, що спільно з IRC фонд продовжує реєстрацію на безкоштовні юридичні консультації, соціальну та натуральну допомогу для постраждалого населення прифронтових громад Борозенської, Калинівської, Великоолександрівської, Кочубеївської, Станіславської, Білозерської, Тягинської, Чорнобаївської, Музиківської та Даріївської громад Херсонської області.
Гуманітарна допомога для деяких мешканців Херсонщини – відкрито реєстрацію
З міркувань безпеки фонд не повідомляє завчасно про час і місце приїзду, додаткову інформацію вони дають після заповнення форми.
Довідки: 0800339474
Пн-пт 9-18
Сб 10-14
Подати заявку можна за посиланням.
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