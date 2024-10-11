БФ “Я-Херсон” видаватиметься гуманітарна допомога деяким мешканцям Херсонської області. Хто і яку допомогу може отримати.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Повідомляється, що спільно з IRC фонд продовжує реєстрацію на безкоштовні юридичні консультації, соціальну та натуральну допомогу для постраждалого населення прифронтових громад Борозенської, Калинівської, Великоолександрівської, Кочубеївської, Станіславської, Білозерської, Тягинської, Чорнобаївської, Музиківської та Даріївської громад Херсонської області.

Гуманітарна допомога для деяких мешканців Херсонщини – відкрито реєстрацію

З міркувань безпеки фонд не повідомляє завчасно про час і місце приїзду, додаткову інформацію вони дають після заповнення форми.

Довідки: 0800339474

Пн-пт 9-18

Сб 10-14

Подати заявку можна за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“. “деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку. Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Адресна допомога дитячими підгузками для деяких мешканців прифронтових територій – хто може отримати