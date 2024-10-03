Деяким категоріям українців видаватиметься гуманітарна допомога в Ужгороді. Як зареєструватися.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Фонд «Жовто Блакитні Крила» надає гуманітарну допомогу в Ужгороді:
- родинам з дітьми, які мають статус ВПО
- студентам ВПО (до 17 років), які навчаються в Ужгородському національному університеті
Для всіх критеріїв обов’язкове проживання в гуртожитках № 1-3 УжНУ.
Гуманітарна допомога деяким українцям в Ужгороді – відкрито реєстрацію
Форму заповнюють батьки або опікуни дитини. Форма заповнюється лише один раз, одним членом сім’ї . Про місце та дату видачи повідомимо відібраним кандидатам. Для надання допомоги система буде відібрати по найбільш вразливим крітеріям.
Зареєструватися можна за посиланням.
Ще новини України: Зимова грошова допомога для родин з дітьми на прифронтових територіях – що про це відомо