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Гуманітарна допомога деяким українцям в Ужгороді – відкрито реєстрацію

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Гуманітарна допомога деяким українцям в Ужгороді - відкрито реєстрацію

Деяким категоріям українців видаватиметься гуманітарна допомога в Ужгороді. Як зареєструватися.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Фонд «Жовто Блакитні Крила» надає гуманітарну допомогу в Ужгороді:

  • родинам з дітьми, які мають статус ВПО
  • студентам ВПО (до 17 років), які навчаються в Ужгородському національному університеті

Для всіх критеріїв обов’язкове проживання в гуртожитках № 1-3 УжНУ.

Гуманітарна допомога деяким українцям в Ужгороді – відкрито реєстрацію

Гуманітарна допомога деяким українцям в Ужгороді - відкрито реєстрацію

Форму заповнюють батьки або опікуни дитини. Форма заповнюється лише один раз, одним членом сім’ї . Про місце та дату видачи повідомимо відібраним кандидатам. Для надання допомоги система буде відібрати по найбільш вразливим крітеріям.

Зареєструватися можна за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Зимова грошова допомога для родин з дітьми на прифронтових територіях – що про це відомо

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