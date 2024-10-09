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Адресна допомога дитячими підгузками для деяких мешканців прифронтових територій – хто може отримати

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Адресна допомога дитячими підгузками для деяких мешканців прифронтових територій - хто може отримати

Адресна допомога у вигляді дитячих підгузків від БФ “Янголи Миру” видаватиметься деяким мешканцям прифронтових територій.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Благодійний Фонд “Янголи Миру” оголошує про реєстрацію на відправлення адресної допомоги у вигляді дитячих підгузків 3/4/5. Для мешканців які проживають на прифронтових територіях.

Адресна допомога дитячими підгузками для деяких мешканців прифронтових територій – хто може отримати

Адресна допомога дитячими підгузками для деяких мешканців прифронтових територій - хто може отримати

Отримати можуть:

  • багатодітні родини від 4 дітей, не менше
  • діти з інвалідністю

Подати заявку можна за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Гуманітарна допомога для мешканців деяких громад Херсонщини – відкрита реєстрація

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