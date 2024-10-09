Адресна допомога у вигляді дитячих підгузків від БФ “Янголи Миру” видаватиметься деяким мешканцям прифронтових територій.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Благодійний Фонд “Янголи Миру” оголошує про реєстрацію на відправлення адресної допомоги у вигляді дитячих підгузків 3/4/5. Для мешканців які проживають на прифронтових територіях.
Адресна допомога дитячими підгузками для деяких мешканців прифронтових територій – хто може отримати
Отримати можуть:
- багатодітні родини від 4 дітей, не менше
- діти з інвалідністю
Подати заявку можна за посиланням.
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