Благодійним фондом «Я – Херсон» видаватиметься гуманітарна допомога для мешканців деяких громад Херсонщини.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на БФ «Я – Херсон».
Благодійний фонд «Я – Херсон» спільно з IRC реалізує проєкт допомоги постраждалому населенню прифронтових громад Херсонськоі області (Станівлавську, Білозерську, Калинівську, Борозенську, Великоолександрівську, Дарʼївську, Музиківську, Кочубеївську, Чорнобаївську, Тягинську і Калинівську громади).
«Ми надаємо юридичну і соціальну допомогу, а також допомогу в натуральній формі», – йдеться в повідомленні.
Попередня реєстрація за посиланням: https://forms.gle/mVPon8ruoK6mC4sr6
Гуманітарна допомога для мешканців деяких громад Херсонщини – відкрита реєстрація
Також ви можете зареєструватись через телефон гарячої лінії:
0800339474 (Дзвінки безкоштовні в межах України).
Пн.-пт.: 9.00-18.00, сб.: 10.00-14.00.
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