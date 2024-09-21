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Гуманітарна допомога для мешканців деяких громад Херсонщини – відкрита реєстрація

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Гуманітарна допомога для мешканців деяких громад Херсонщини – відкрита реєстрація

Благодійним фондом «Я – Херсон» видаватиметься гуманітарна допомога для мешканців деяких громад Херсонщини.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на БФ «Я – Херсон».

Благодійний фонд «Я – Херсон»  спільно з IRC реалізує проєкт допомоги постраждалому населенню  прифронтових громад Херсонськоі області (Станівлавську, Білозерську, Калинівську, Борозенську, Великоолександрівську, Дарʼївську, Музиківську, Кочубеївську, Чорнобаївську, Тягинську і Калинівську громади).

«Ми надаємо юридичну і соціальну допомогу, а також допомогу в натуральній формі», – йдеться в повідомленні.

Попередня реєстрація за посиланням: https://forms.gle/mVPon8ruoK6mC4sr6

Гуманітарна допомога для мешканців деяких громад Херсонщини – відкрита реєстрація

Гуманітарна допомога для мешканців деяких громад Херсонщини – відкрита реєстрація

Також ви можете зареєструватись через телефон гарячої лінії:

0800339474 (Дзвінки безкоштовні в межах України).

Пн.-пт.: 9.00-18.00, сб.: 10.00-14.00.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Мешканці прифронтових громад отримають грошову допомогу, дрова і паливні брикети від Червоного Хреста

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