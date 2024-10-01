Для деяких українців на Житомирщині видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді нового одягу. Хто і як може отримати.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посланням на Моя допомога.
«У Благодійному Фондф “Карітас Бердичів УГКЦ” відбудеться видача нового одягу від наших партнерів Патріарщої Фундації Мудра Справа», – йдеться в повідомленні
Гуманітарна допомога для деяких українців на Житомирщині – хто може отримати
.
Хто може отримати:
- ВПО
- місцеве населення, що перебуває у потребі
Який одяг наявний:
- футболки жіночі (для підлітків та дорослих)
- взуття жіноче та чоловіче (дорослі)
- шорти, штани, сукні (літній жіночий одяг)
Видача проходитиме 02.10 у приміщенні центра Життєстійкості за адресою:
вул. Руська, 18.
Ще новини України: Гуманітарна допомога від Червоного Хреста в Запоріжжі – хто і що може отримати