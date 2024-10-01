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Гуманітарна допомога для деяких українців на Житомирщині – хто може отримати

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Гуманітарна допомога для деяких українців на Житомирщині – хто може отримати

Для деяких українців на Житомирщині видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді нового одягу. Хто і як може отримати.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посланням на Моя допомога.

«У  Благодійному Фондф “Карітас Бердичів УГКЦ” відбудеться видача нового одягу від наших партнерів Патріарщої Фундації Мудра Справа», – йдеться в повідомленні

Гуманітарна допомога для деяких українців на Житомирщині – хто може отримати

Гуманітарна допомога для деяких українців на Житомирщині – хто може отримати

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Хто може отримати:

  • ВПО
  • місцеве населення, що перебуває у потребі

Який одяг наявний:

  • футболки жіночі (для підлітків та дорослих)
  • взуття жіноче та чоловіче (дорослі)
  • шорти, штани, сукні (літній жіночий одяг)

Видача проходитиме 02.10 у приміщенні  центра Життєстійкості за адресою:

вул. Руська, 18.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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