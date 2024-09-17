Обласною організацією товариства Червоного Хреста в Запоріжжі з середи видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді ковдр.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Допомога видається для місцевого населення з інвалідністю 3-ї групи.

Видача допомоги відбувається за попереднім записом. Після попереднього запису необхідно прийти в назначений день і час за гуманітарною допомогою

З собою треба взяти:

паспорт

дентифікаційний код

документи, як підтверджують категорію вразливості

Всі документи надаються в оригіналі.

Гуманітарна допомога від Червоного Хреста в Запоріжжі – хто і що може отримати

Реєстрація за телефонами:

0671086011;

0671069400

Пн-Чт з 12.00 до 14.00

Адреса: вул. Незалежної України, 13.

Видача здійснюється в будні дні

з 9:00 до 12:00.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“. “деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку. Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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