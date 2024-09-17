Обласною організацією товариства Червоного Хреста в Запоріжжі з середи видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді ковдр.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Допомога видається для місцевого населення з інвалідністю 3-ї групи.
Видача допомоги відбувається за попереднім записом. Після попереднього запису необхідно прийти в назначений день і час за гуманітарною допомогою
З собою треба взяти:
- паспорт
- дентифікаційний код
- документи, як підтверджують категорію вразливості
Всі документи надаються в оригіналі.
Гуманітарна допомога від Червоного Хреста в Запоріжжі – хто і що може отримати
Реєстрація за телефонами:
- 0671086011;
- 0671069400
Пн-Чт з 12.00 до 14.00
Адреса: вул. Незалежної України, 13.
Видача здійснюється в будні дні
з 9:00 до 12:00.
Ще новини України: Грошова допомога у Запоріжжі: триває реєстрація – хто може отримати кошти