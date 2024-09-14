Допомога прифронтовим громадам від Червоного Хреста: що обіцяють благодійники

Допомога прифронтовим громадам від Червоного Хреста передбачає низку напрямків. Розповідаємо про це детальніше.

Головна мета допомоги – забезпечення стійкості прифронтових громад.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) у партнерстві з Мінреінтеграції прагнуть підвищити стійкість систем життєзабезпечення прифронтових територій. Насамперед йдеться про енерго- й теплопостачання.

Допомога прифронтовим громадам від Червоного Хреста: що вже здійснюють і обіцяють благодійники

Електропостачання

МКЧХ надає підтримку в обслуговуванні ТЕЦ у Миколаєві та Херсоні, а також ПАТ «Запоріжжяобленерго», які надають послуги для 245 тисяч споживачів. Це дає змогу забезпечити безперебійну роботу важливих установ, зокрема лікарень.

Медичні заклади

25 закладів, у тому числі 7 лікарень, отримають опалювальне обладнання, печі, прилади для розігріву і зберігання їжі, сонячні батареї та електростанції.

Служби екстреної медичної допомоги та деякі заклади, які звернулися за допомогою, отримають 250 тонн паливних брикетів для підготовки до зими.

Проєкт із КП «Харківські теплові мережі»

МКЧХ активно допомагає КП «Харківські теплові мережі» відновити 32 МВт теплогенерувальних потужностей. Проєкт передбачає реконструкцію 13 модульних газопаливних котелень у децентралізованих частинах Харкова, щоб забезпечити теплом 100 тисяч містян.

Нагадаємо, що домогосподарства у прифронтових громадах отримають від МКЧХ грошову допомогу у розмірі 25 тисяч гривень для проходження зими. Ця програма підготовки до зимового сезону 2024–2025 років реалізується у партнерстві з Мінреінтеграції.

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