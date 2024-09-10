357
Тег:
БлагодійністьдеДопомога
357

Мешканці прифронтових громад отримають грошову допомогу, дрова і паливні брикети від Червоного Хреста

Автор -
Журналіст
Мешканці прифронтових громад отримають грошову допомогу, дрова і паливні брикети від Червоного Хреста

Мешканці прифронтових громад отримають грошову допомогу, дрова і паливні брикети від Червоного Хреста. Розповідаємо про це детальніше.

Інформацію оприлюднили у Мінреінтеграції сьогодні, 10 вересня.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) у партнерстві з Мінреінтеграції активно займається підготовкою прифронтових громад до проходження осінньо-зимового періоду. Зокрема, надають допомогу найбільш вразливим верствам населення у віддалених сільських і напівсільських районах уздовж лінії зіткнення або на прикордонних територіях, – йдеться у повідомленні

Мешканці прифронтових громад отримають грошову допомогу, дрова і паливні брикети від Червоного Хреста

Мешканці прифронтових громад отримають грошову допомогу, дрова і паливні брикети від Червоного Хреста

У межах діяльності МКЧХ планується, що цього року:

  • 14 895 домогосподарств отримають грошову допомогу у розмірі 25 тисяч гривень;
  • 5457 домогосподарствам буде надано понад 11 тисяч тонн паливних брикетів;
  • 1100 домогосподарств будуть забезпечені дровами.
  • Також 680 сімей отримають від МКЧХ допомогу у вигляді коштів на облаштування житла, а більш ніж 1300 домогосподарств — будівельні матеріали або допомогу в натуральній формі для оперативного ремонту житла до зими.

Мінреінтеграції щиро дякує Міжнародному Комітету Червоного Хреста за підтримку українців на прифронтових територіях, – йдеться у повідомленні

Можливо, вам також буде цікаво: Коли мешканці прифронтових територій отримають 21 000 грн на паливо і як подати заявку

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×