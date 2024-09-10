Мешканці прифронтових громад отримають грошову допомогу, дрова і паливні брикети від Червоного Хреста. Розповідаємо про це детальніше.
Інформацію оприлюднили у Мінреінтеграції сьогодні, 10 вересня.
Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) у партнерстві з Мінреінтеграції активно займається підготовкою прифронтових громад до проходження осінньо-зимового періоду. Зокрема, надають допомогу найбільш вразливим верствам населення у віддалених сільських і напівсільських районах уздовж лінії зіткнення або на прикордонних територіях, – йдеться у повідомленні
Мешканці прифронтових громад отримають грошову допомогу, дрова і паливні брикети від Червоного Хреста
У межах діяльності МКЧХ планується, що цього року:
- 14 895 домогосподарств отримають грошову допомогу у розмірі 25 тисяч гривень;
- 5457 домогосподарствам буде надано понад 11 тисяч тонн паливних брикетів;
- 1100 домогосподарств будуть забезпечені дровами.
- Також 680 сімей отримають від МКЧХ допомогу у вигляді коштів на облаштування житла, а більш ніж 1300 домогосподарств — будівельні матеріали або допомогу в натуральній формі для оперативного ремонту житла до зими.
Мінреінтеграції щиро дякує Міжнародному Комітету Червоного Хреста за підтримку українців на прифронтових територіях, – йдеться у повідомленні
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