На Сумщині видаватиметься гуманітарна допомога від Червоного Хреста для деяких категорій українців. Відкрита реєстрація на отримання допомоги.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Конотопську організацію Товариства Червоного Хреста України.
«Відкрита реєстрація на гуманітарну допомогу від Червоного Хреста у м.Конотоп.
Отримання допомоги можливо за умови, якщо жодного разу не отримували допомогу від Червоного Хреста», – йдеться в повідомленні.
Гуманітарна допомога від Червоного Хреста на Смущині – хто може подати заявку
Хто може зареєструватись на отримання допомоги:
- Особи з інвалідністю І та ІІ групи
- Родини, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років
Реєстрація проходить виключно за формою.
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