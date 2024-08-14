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Гуманітарна допомога від Червоного Хреста на Сумщині – хто може подати заявку

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Журналіст
Гуманітарна допомога від Червоного Хреста на Смущині - хто може подати заявку

На Сумщині видаватиметься гуманітарна допомога від Червоного Хреста для деяких категорій українців. Відкрита реєстрація на отримання допомоги.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Конотопську організацію Товариства Червоного Хреста України.

«Відкрита реєстрація на гуманітарну допомогу від Червоного Хреста у м.Конотоп.

Отримання допомоги можливо за умови, якщо жодного разу не отримували допомогу від Червоного Хреста», – йдеться в повідомленні.

Гуманітарна допомога від Червоного Хреста на Смущині – хто може подати заявку

Гуманітарна допомога від Червоного Хреста на Смущині - хто може подати заявку

Хто може зареєструватись на отримання допомоги:

  • Особи з інвалідністю І та ІІ групи
  • Родини, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років

Реєстрація проходить виключно за формою.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

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Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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