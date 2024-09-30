Для ВПО з Волноваського району у Кривому Розі видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді нового одягу та взуття.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Відкрита реєстрація на отримання нового одягу та взуття для ВПО з Волноваського району у Кривому Розі.
Центр підтримки ВПО Волноваського району запрошує отримати новий одяг та взуття у Кривому Розі.
У наявності:
- жіночі джинси розмір:24-28
- взуття 37 розміру
- куртки чоловічі розмірів S,M,XL
Гуманітарна допомога для ВПО з Волноваського району у Кривому Розі – як отримати
Видача розпочнеться з 02.10.
Довідки: 0958948902
Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Героїв-підпільників, 40.
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