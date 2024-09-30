1
Тег:
деДопомогаКривий Ріг
1

Гуманітарна допомога для ВПО з Волноваського району у Кривому Розі – як отримати

Автор -
Журналіст
Гуманітарна допомога для ВПО з Волноваського району у Кривому Розі – як отримати

Для ВПО з Волноваського району у Кривому Розі видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді нового одягу та взуття.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Відкрита реєстрація на отримання нового одягу та взуття для ВПО з Волноваського району у Кривому Розі.

Центр підтримки ВПО Волноваського району запрошує отримати новий одяг та взуття у Кривому Розі.

У наявності:

  • жіночі джинси розмір:24-28
  • взуття 37 розміру
  • куртки чоловічі розмірів S,M,XL

Гуманітарна допомога для ВПО з Волноваського району у Кривому Розі – як отримати

Гуманітарна допомога для ВПО з Волноваського району у Кривому Розі – як отримати

Видача розпочнеться з 02.10.

Довідки: 0958948902

Адреса: м. Кривий Ріг,

вул. Героїв-підпільників, 40.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Гуманітарна допомога у Вінниці – хто і що може отримати

Схожі публікації

Пошук
e-mail
Важливі
Новини
Lite
Отримати допомогу