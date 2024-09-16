ВПО у Кропивницькому можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді дитячого харчування і ліків.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Повідомляється, що в офісі ГО «ВПО України» – Кіровоградщина є в наявності розчин для пероральної регідратації від діареї та блювоти PICOT expert для дітей від народження, а також дитяче харчування HUMANA №1 та №3.
Для отримання при собі мати паспорт, довідку ВПО та свідоцтво про народження дитини (оригінали).
Отримати допомогу можна за адресою:
м. Кропивницький, вул. В.Чорновола 13 (приміщення фахового кооперативного коледжу імені М.П.Сая).
Дитяче харчування і ліки для ВПО у Кропивницькому – хто може отримати
Пн – Пт з 10:00-17:00 (перерва з 12-13).
Довідки: 0997562113
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