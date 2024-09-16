10
Тег:
CуспільстводеДопомога
10

Дитяче харчування і ліки для ВПО у Кропивницькому – хто може отримати

Автор -
Журналіст
Дитяче харчування і ліки для ВПО у Кропивницькому – хто може отримати

ВПО у Кропивницькому можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді дитячого харчування і ліків.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Повідомляється, що в офісі ГО «ВПО України» – Кіровоградщина є в наявності розчин для пероральної регідратації від діареї та блювоти PICOT expert для дітей від народження, а також дитяче харчування HUMANA №1 та №3.

Для отримання при собі мати паспорт, довідку ВПО та свідоцтво про народження дитини (оригінали).

Отримати допомогу можна за адресою:

м. Кропивницький, вул. В.Чорновола 13 (приміщення фахового кооперативного коледжу імені М.П.Сая).

Дитяче харчування і ліки для ВПО у Кропивницькому – хто може отримати

Дитяче харчування і ліки для ВПО у Кропивницькому – хто може отримати

Пн – Пт з 10:00-17:00 (перерва з 12-13).

Довідки: 0997562113

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Разова гуманітарна допомога ВПО у Кропивницькому: де зареєструватися

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×