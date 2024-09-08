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Разова гуманітарна допомога ВПО у Кропивницькому: де зареєструватися

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Журналіст
Разова гуманітарна допомога ВПО у Кропивницькому: де зареєструватися

Разова гуманітарна допомога ВПО у Кропивницькому надається новоприбулим переселенцям. Розповідаємо про це детальніше.

Допомогу надає БФ «Збережемо українців».

До уваги тих, хто зовсім нещодавно або ж зараз прибуває до м. Кропивницький із зон бойових дій, прифронтових регіонів. Ми сподіваємося, що в нашому місті вам буде затишно та комфортно. Наш фонд пропонує вам первинну разову допомогу. Маємо надію, це полегшить вашу адаптацію на новому місці, – кажуть благодійники

Разова гуманітарна допомога ВПО у Кропивницькому: де зареєструватися

Якщо ви евакуювались зі своєї домівки у 2024 р, заповніть будь ласка, форму, з вами сконтактують  волонтери та узгодять зустріч для видачі гуманітарної допомоги.

Увага! Немає жодних обмежень у віці, статі і статусі для отримання цього набору. Єдина вимога – ви евакуйовані у 2024 році.

 

Благодійники кажуть, що також ось такі  постери ви зможете побачити на вокзалі.

Разова гуманітарна допомога ВПО у Кропивницькому: де зареєструватися

Повідомте рідних та знайомих, які вимушено покидають домівки і їдуть до Кропивницького.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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