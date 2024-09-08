Разова гуманітарна допомога ВПО у Кропивницькому надається новоприбулим переселенцям. Розповідаємо про це детальніше.
Допомогу надає БФ «Збережемо українців».
До уваги тих, хто зовсім нещодавно або ж зараз прибуває до м. Кропивницький із зон бойових дій, прифронтових регіонів. Ми сподіваємося, що в нашому місті вам буде затишно та комфортно. Наш фонд пропонує вам первинну разову допомогу. Маємо надію, це полегшить вашу адаптацію на новому місці, – кажуть благодійники
Разова гуманітарна допомога ВПО у Кропивницькому: де зареєструватися
Якщо ви евакуювались зі своєї домівки у 2024 р, заповніть будь ласка, форму, з вами сконтактують волонтери та узгодять зустріч для видачі гуманітарної допомоги.
Благодійники кажуть, що також ось такі постери ви зможете побачити на вокзалі.
Повідомте рідних та знайомих, які вимушено покидають домівки і їдуть до Кропивницького.
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