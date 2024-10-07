Благодійною організацією Depaul надаватиметься допомога для ВПО у трьох областях України. Відкрито реєстрацію.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Наразі допомагають ВПО, які перебралися до Києва, Одеси та Харкова. Якщо ви маєте статус ВПО, Команда Depaul Україна пропонує вам свою допомогу і підтримку.
Зокрема надається:
- психологічна допомога
- юридична допомога
- фінансова допомога
- підтримка у працевлаштуванні
- прихисток
Допомога для ВПО у трьох містах України від Depaul – як зареєструватися
Реєстрація за посиланнями:
анкета для Одеси за посиланням.
анкета для Харкова за посиланням.
анкета для Києва за посиланням.
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