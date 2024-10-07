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Допомога для ВПО у трьох містах України від Depaul – як зареєструватися

Автор -
Журналіст
Допомога для ВПО у трьох містах України від Depaul – як зареєструватися

Благодійною організацією Depaul надаватиметься допомога для ВПО у трьох областях України. Відкрито реєстрацію.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Наразі допомагають ВПО, які перебралися до  Києва,  Одеси та Харкова. Якщо ви маєте статус ВПО, Команда Depaul Україна пропонує вам свою допомогу і підтримку.

Зокрема надається:

  • психологічна допомога
  • юридична допомога
  • фінансова допомога
  • підтримка у працевлаштуванні
  • прихисток

Допомога для ВПО у трьох містах України від Depaul – як зареєструватися

Допомога для ВПО у трьох містах України від Depaul – як зареєструватися

Реєстрація за посиланнями:

анкета для Одеси за посиланням.

анкета для Харкова за посиланням.

анкета для Києва за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Гуманітарна допомога ВПО у Києві: як зареєструватися на видачу від «Світло на Сході»

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