Допомога для мешканців Чернігівщини видаватиметься у вигляді непродовольчих наборів від IAC ISHR. Як зареєструватися для отримання допомоги.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на IAC ISHR

Повідомляється, що інформаційно-аналітичний центр ISHR відкриває реєстрацію на допомогу для мешканців Ріпкінської громади Чернігівської області.

Допомога для мешканців Чернігівщини – відкрито реєстрацію на отримання непродовольчих наборів

Про допомогу

Акція проходить на порталі соціальної допомоги IAC ISHR. Якщо людина раніше реєструвалась на порталі – їй треба перейти до розділу “Події” і обрати “Непродовольчі набори для Ріпкінської громади”. Далі, перейти на цю подію і заповнити необхідні дані.

Для тих, хто ще не реєструвався на порталі, спочатку потрібно пройти реєстрацію на сайті за посиланням.

Далі заповнити інформацію в розділі “Налаштування”, після чого буде доступний розділ з активними акціями “Події”.

Якщо виникли питання при реєстрації, треба звернутися до адміністрації в чаті: https://t.me/IAC_ISHR.

Реєстрація триває з 06.06.2024 по 12.06.2024 включно.

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