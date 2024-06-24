Допомога для дітей героїв у Харкові надається благодійним фондом «Овід». Допомога призначена для дітей військових, співробітників ДСНС, поліції Харкова.
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на БО «БФ «Овід України»
Дітям героїв надається різнобічна допомога:
- відпочинок за кордоном або на Закарпатті;
- лікування;
- різні види реабілітації.
Ця допомога буде направлена дітям, чиї батьки (військові ЗСУ, співробітники ДСНС, поліції загинули, зникли безвісти або знаходяться у полоні.
Допомога для дітей героїв у Харкові – як зареєструватися, хто може отримати
Куди звертатись за допомогою
Для отримання допомоги треба заповнити форму, уважно відповідаючи на всі запитання.
Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.
Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг
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