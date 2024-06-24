Допомога для дітей героїв у Харкові надається благодійним фондом «Овід». Допомога призначена для дітей військових, співробітників ДСНС, поліції Харкова.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на БО «БФ «Овід України»

Дітям героїв надається різнобічна допомога:

відпочинок за кордоном або на Закарпатті;

лікування;

різні види реабілітації.

Ця допомога буде направлена дітям, чиї батьки (військові ЗСУ, співробітники ДСНС, поліції загинули, зникли безвісти або знаходяться у полоні.

Допомога для дітей героїв у Харкові – як зареєструватися, хто може отримати

Куди звертатись за допомогою

Для отримання допомоги треба заповнити форму, уважно відповідаючи на всі запитання.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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