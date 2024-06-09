Як отримати допомогу від Європейського фонду: приймаються заявки

Допомогу від Європейського фонду допомоги можуть отримати різні категорії українців. І підтримка надається різнобічна. Розповідаємо деталі і як отримати.

Європейський фонд допомоги надає допомогу дітям, сім’ям які постраждали від війни, внутрішньо переміщеним особам (ВПО), дитячім будинкам, центрам реабілітації дітей та багатьом іншим хто в цьому потребує. А також Збройним Силам України.

Як отримати допомогу від Європейського фонду

Якщо вам потрібна допомога, ви можете залишити заявку на сайті фонду.

Необхідно роздрукувати та заповнити заяву або написати від руки і відправити благодійникам, а потім заповнити форму.

Зразок заяви

Якщо у вас немає бланку заяви, ви можете звантажити його натиснувши на кнопку “Завантажити бланк” на сайті фонду. Для дитячих будинків, центрів реабілітації дітей та інших установ також можете завантажити бланк натиснувши на кнопку “Завантажити бланк для установ”

Благодійники обіцяють, що волонтери швидко розглянуть заяву та зв’яжуться з вами.

Зазначається, що благодійна організація продовжує отримувати нові заявки на адресну допомогу кожного дня. Форма для подачі заявки на допомогу залишається відкритою.

Але наголошується, що заповнення форми не дає СТОВІДСОТКОВОЇ ГАРАНТІЇ на отримання допомоги.

Ми будемо намагатися допомогти всім, хто відправить свої заявки, проте закупки відбуваються залежно від можливостей нашої благодійної організації та наших партнерів, – обіцяють у фонді

ТЕРМІНУ ОБРОБКИ ЗАЯВОК НЕМАЄ.

Оброблюватимемо заявки на допомогу по можливості. Сподіваємось на ваше розуміння та повагу до благодійної діяльності! – йдеться у повідомленні

Відправити заявку на отримання благодійної допомоги можна ТУТ.

Можливо, вам також буде цікаво: Багатоцільова грошова допомога в Україні: 20 організацій, які її надають