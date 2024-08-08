Від початку війни в Україні ЮНІСЕФ разом із партнерами надають фінансову підтримку вразливим сімʼям. Що таке допомога багатодітним сім’ям від ЮНІСЕФ і як її отримати.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

У 2024 році допомогу від ЮНІСЕФ буде спрямовано на декілька категорій, але пріоритет матимуть найбільш вразливі групи населення, серед яких:

багатодітні сім’ї;

родини, які виховують дитину з інвалідністю;

мама (батько), яка самостійно виховує дітей;

родини, які проживають неподалік від лінії фронту.

ЮНІСЕФ надавав фінансову допомогу багатодітним та малозабезпеченим українським сім’ям, які виховують дітей до 18 років.

Розмір виплат для проходження осінньо-зимового періоду становив 3 600 грн на місяць на кожного члена сім’ї, також на кожну дитину виплачували по 6 660 грн.

Допомога від ЮНІСЕФ багатодітним сім’ям 2024 насамперед виплачувалася:

малозабезпеченим сім’ям із дітьми, у складі яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років;

малозабезпеченим багатодітним сім’ям із дітьми до 18 років, які не отримують інших виплат від міжнародних організацій.

Допомога багатодітним сім’ям від ЮНІСЕФ – хто може отримати, що для цього треба

Як дізнатися чи буде допомога від ЮНІСЕФ багатодітним сім’ям

Якщо ви заповнили заявку на грошову допомогу від ЮНІСЕФ, але ще не отримали грошових виплат, варто виконати такі дії:

зайти на сайт єДопомога й обрати розділ Виплати від міжнародних організацій;

вибрати Перевірити статус заявки;

внести необхідні дані — ідентифікаційний код, тип документа та його номер;

після цього відобразиться поточний статус заявки.

Допомога від ЮНІСЕФ багатодітним сім’ям 2024 – які зміни відбулися

Станом на зараз реєстрація на отримання коштів від ЮНІСЕФ тимчасово припинена.

Але у 2024 році багатодітні сім’ї можуть отримати іншу допомогу для дитини. Це дитячі точки Спільно ЮНІСЕФ.

Тут можна безплатно отримати:

консультацію лікаря та юриста;

допомогу з пошуком житла;

послуги з дозвілля.

Дитячі точки Спільно розташовані в понад 20 містах України:

Київ та Київська область;

Харків та Харківська область;

Житомир та Житомирська область;

Одеса та Одеська область;

Вінниця, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон;

Луцьк, Володимир;

Дніпро, Кривий Ріг;

Львів та Львівська область;

Івано-Франківськ, Калуш, Кам’янець-Подільський;

Кіровоградська область;

Черкаси та Черкаська область;

Чернівці та область;

Тернопіль та область, Рівне, Ужгород.

Джерело: UNICEF Ukraine

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“. “деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку. Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України:Виплати ВПО – що змінилося і чого чекати українцям з 1 вересня