Для українців за кордоном та шукачів притулку розроблена онлайн платформа «Україна — це Дім». Яку інформацію можна отримати за її допомогою.

Онлайн-платформа розроблена Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та має назву «Україна — це Дім». Про це повідомляє Мінреінтеграції, передють “Новини України – НСН”.

Онлайн-ресурс надаватиме інформацію з питань перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, програм підтримки щодо житла, працевлаштування та інших видів допомоги.

Для українців за кордоном з’явилась онлайн-платформа з надання допомоги – деталі

Платформа містить такі розділи:

Допомога для тих, хто повертається з-за кордону.

Допомога для внутрішньо переміщених осіб.

Багатоцільові Центри захисту та ЦНАПи.

Державна програма компенсації за пошкоджене житло.

Консульські послуги.

Інформація у всіх розділах буде оновлюватися.

Докладніше ознайомитись із платформою можна за цим посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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