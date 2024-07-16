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Для українців за кордоном з’явилась онлайн-платформа з надання допомоги – деталі

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Журналіст
Для українців за кордоном з’явилась онлайн-платформа з надання допомоги – деталі

Для українців за кордоном та шукачів притулку розроблена онлайн платформа «Україна — це Дім».  Яку інформацію можна отримати за її допомогою.

Онлайн-платформа розроблена Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та має назву «Україна — це Дім». Про це повідомляє Мінреінтеграції, передють “Новини України – НСН”.

Онлайн-ресурс надаватиме інформацію з питань перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, програм підтримки щодо житла, працевлаштування та інших видів допомоги.

Для українців за кордоном з’явилась онлайн-платформа з надання допомоги – деталі

Для українців за кордоном з’явилась онлайн-платформа з надання допомоги – деталі

Платформа містить такі розділи:

  • Допомога для тих, хто повертається з-за кордону.
  • Допомога для внутрішньо переміщених осіб.
  • Багатоцільові Центри захисту та ЦНАПи.
  • Державна програма компенсації за пошкоджене житло.
  • Консульські послуги.
  • Інформація у всіх розділах буде оновлюватися.

Докладніше ознайомитись із платформою можна за цим посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: ВПО не отримали виплату від держави – чому це відбувається і як діяти переселенцям

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