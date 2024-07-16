Для українців за кордоном та шукачів притулку розроблена онлайн платформа «Україна — це Дім». Яку інформацію можна отримати за її допомогою.
Онлайн-платформа розроблена Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та має назву «Україна — це Дім». Про це повідомляє Мінреінтеграції, передють “Новини України – НСН”.
Онлайн-ресурс надаватиме інформацію з питань перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, програм підтримки щодо житла, працевлаштування та інших видів допомоги.
Для українців за кордоном з’явилась онлайн-платформа з надання допомоги – деталі
Платформа містить такі розділи:
- Допомога для тих, хто повертається з-за кордону.
- Допомога для внутрішньо переміщених осіб.
- Багатоцільові Центри захисту та ЦНАПи.
- Державна програма компенсації за пошкоджене житло.
- Консульські послуги.
- Інформація у всіх розділах буде оновлюватися.
Докладніше ознайомитись із платформою можна за цим посиланням.
Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.
Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг
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