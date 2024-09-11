99
Тег:
CуспільстводеДопомога
99

Безкоштовне житло для нещодавно евакуйованих мешканців небезпечних районів – як подати заявку

Автор -
Журналіст
Bezkoshtovne zhytlo dlya neshhodavno evkujovanyh meshkantsiv nebezpechnyh rajoniv 1024x726Безкоштовне житло для нещодавно евакуйованих мешканців небезпечних районів – як подати заявку

Мешканці небезпечних районів, особливо тих, де оголошена обов’язкова евакуація, можуть  отримати безкоштовне житло. Як подати заявку.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Безкоштовне житло можуть отримати евакуйовані мешканці з небезпечних районів Сумської, Луганської чи Херсонської областей (де оголошена обов’язкова евакуація).

Згідно з умовами договору, переселенці зможуть безкоштовно проживати в цих квартирах протягом п’яти років в містечках для ВПО в Київській області  від Благодійного фонду Місія Хансена в Україні.

Безкоштовне житло для нещодавно евакуйованих мешканців небезпечних районів – як подати заявку

Безкоштовне житло для нещодавно евакуйованих мешканців небезпечних районів – як подати заявку

Квартири, що надаються внутрішньо переміщеним особам, вже з ремонтом та технікою і меблями.

Подати заявку на житло можна за номером 066 873 09 46 або заповнивши заявку на сайті.

Джерело: Гуманітарна допомога – спільнота

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Грошова допомога українцям у Польщі до 3500 злотих на сім’ю – хто може подати заявку

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×