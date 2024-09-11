Мешканці небезпечних районів, особливо тих, де оголошена обов’язкова евакуація, можуть отримати безкоштовне житло. Як подати заявку.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Безкоштовне житло можуть отримати евакуйовані мешканці з небезпечних районів Сумської, Луганської чи Херсонської областей (де оголошена обов’язкова евакуація).

Згідно з умовами договору, переселенці зможуть безкоштовно проживати в цих квартирах протягом п’яти років в містечках для ВПО в Київській області від Благодійного фонду Місія Хансена в Україні.

Безкоштовне житло для нещодавно евакуйованих мешканців небезпечних районів – як подати заявку

Квартири, що надаються внутрішньо переміщеним особам, вже з ремонтом та технікою і меблями.

Подати заявку на житло можна за номером 066 873 09 46 або заповнивши заявку на сайті.

Джерело: Гуманітарна допомога – спільнота

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