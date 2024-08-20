Грошова допомога українцям у Польщі видаватиметься у кількох воєводствах. Хто і як може подати заявку.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на yavp.pl.

У Польщі стартувала реєстрація на участь одразу у двох програмах підтримки українських переселенців, які оформили статус PESEL UKR. Проекти під назвою “Wspólnie do niezależności” діють у кількох польських воєводствах та пропонуються Польським Червоним Хрестом та Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Грошова допомога українцям у Польщі до 3500 злотих на сім’ю – хто може подати заявку

Подати заявку на отримання виплат у розмірі до 3500 злотих на сім’ю можуть ті, хто проживає у центрах колективного проживання у таких регіонах Польщі: Куяво-Поморському, Нижньосилезькому, Лодському, Люблінському, Опольському, Мазовецькому, Поморському, Підкарпатському та Свєнтокшиському воєводствах.

Фінансова допомога надається українським сім’ям для переїзду на орендоване житло. Кошти видаються на оплату квартири, купівлю необхідних меблів та побутової техніки або на вирішення інших питань, пов’язаних з орендою.

Розмір грошової допомоги залежить від кількості людей у ​​сім’ї:

Кімната для однієї людини – до однієї тисячі злотих;

Будинок чи квартира для одного чи двох людей – до 2200 злотих;

Будинок чи квартира для трьох чи чотирьох осіб – до 2800 злотих;

Будинок чи квартира для п’яти та більше людей – до 3500 злотих.

Допомога виплачується протягом шести місяців, але з покриттям 100% вартості оренди у першу виплату. Щоб подати заявку на участь у програмі від Червоного Хреста, потрібно заповнити заявку за цим посиланням, а для РСРМ – за цим посиланням.

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