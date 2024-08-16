Деякі ВПО можуть отримати безкоштовне житло на Київщині. Триавє прийом заявок.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Support Kherson – Б.Фонд.
На Київщині американський меценат Дел Лой Хансен придбав двісті квартир для переселенців, чиї оселі були зруйновані під час війни або знаходяться на окупованих територіях
Деякі ВПО на Київщині можуть отримати безкоштовне житло – хто може подати заявку
Згідно з умовами договору, переселенці зможуть безкоштовно проживати в цих квартирах протягом п’яти років.
Квартири, що надаються внутрішньо переміщеним особам, вже з ремонтом та технікою і меблями.
Пріоритет у заселенні надається:
- пенсіонерам;
- багатодітним сімʼям.
Подати заявку на житло можна за номером 066 873 09 46 або заповнивши заявку на сайті.
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