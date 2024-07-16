Які пільги передбачені дітям учасників АТО та УБД

Як відомо, учасники АТО та учасники бойових дій (УБД) користуються певними пільгами від держави. Крім того, дітям учасників також отримують особливі права та державну підтримку, зокрема під час вступу до вищих навчальних закладів.

Про це нагадує 15 липня, у понеділок Міністерство у справах ветеранів на своєму сайті.

Які пільги передбачені дітям учасників АТО

Діти учасників АТО мають першочергове право на отримання місць у загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах поза чергою. Також держава забезпечить їм безплатне харчування з 1 по 11 класи.

Після школи такі діти мати пільги при отриманні професійно-технічної та вищої освіти. Також для них передбачена можливість відпочинку у віковому проміжку від 7 до 18 років.

Які пільги передбачені дітям УБД

Діти учасників бойових дій теж мають повноцінний доступ до оздоровлення чи відпочинку, в тому числі у дитячих таборах. Так само для них організується позачергове зарахування до загальноосвітніх та дошкільних закладів.

Після школи діти учасників бойових дій мають право переводитись на бюджетну форму навчання у державних інститутах та університетах. А після зарахування їм не треба платити, або платити частково за проживання у гуртожитках.

Також для таких студентів передбачене право на соціальну стипендію за умови, що вони не мають навчальних заборгованостей перед деканатом.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Які є пільги для студентів ВПО, з ТОТ та зон бойових дій