Як виїхати з ТОТ і яку допомогу можна отримати від України, розповіла Віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук.

Нині є кілька шляхів, якими можна скористатися, щоб із тимчасово окупованих територій повернутися на підконтрольні Уряду України, – передають Новини України НСН.

Як виїхати з ТОТ

Один зі шляхів через територію росії – через перехід Колотилівка – Покровка на українсько-російському кордоні.

Крім того, можна виїхати через росію, білорусь – через пункт пропуску Мокрани – Доманове на українсько-білоруському кордоні.

Яку допомогу можна отримати

Віцепрем’єрка нагадала, що на таких пунктах працюють волонтерські групи, які надають всебічну допомогу людям, особливо літнім та маломобільним.

Держава зі свого боку співпрацює з ними й також надає допомогу.

Тут наших людей чекає підтримка: представники ОВА, хаби, їжа, медикаменти, допомога. Їх чекає виплата грошової допомоги на пероні у тих областях, куди вони прибувають евакопотягами, а також безкоштовний квиток в ту частину України, яку вони для себе обрали, – зазначила Ірина Верещук

Посадовиця закликала українців на ТОТ шукати будь-якої можливості повернутися на підконтрольні нашій державі території, навіть якщо для цього треба взяти російський паспорт.

Ніхто не вважає людей злочинцями тільки тому, що вони перебували на ТОТ і взяли російський паспорт. Якщо вони не почали дійсно колаборувати. Але це вже будуть перевіряти наші спецслужби, – повідомила Віцепрем’єрка

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