Мешканці територій активних бойових дій можуть отримати компенсацію за зруйноване житло. Нагадаємо, така можливість у них з’явилася у серпні 2024 року. Розповідаємо про це детальніше.

Про можливість отримати компенсацію за знищене житло в зоні бойових дій повідомляло ще 7 серпня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Мешканці в зоні активних бойових дій відтепер можуть отримувати компенсації за знищене житло по програмі єВідновлення, – йшлося у повідомленні

Зазначалося, що комісіям органів місцевого самоврядування в громадах, які знаходяться в зоні активних бойових дій, надано можливість розглядати заяви від громадян чиє житло було знищене через російську агресію.

Після оновлення нормативної бази та функціоналу програми єВідновлення, в тих випадках, коли обстеження майна не створює загрози для життя та здоров’я членів комісії, вони можуть опрацьовувати заяви громадян та нараховувати компенсацію.

Як мешканцям територій активних бойових дій отримати компенсацію за зруйноване житло

Компенсація може надаватись у вигляді житлового сертифікату або виплати для відбудови на власній земельній ділянці.

Придбати житло чи збудувати нове громадяни можуть виключно на території, де немає активних бойових дій і яка не перебуває під тимчасовою окупацією.

Якщо під час оцінки стану житла, комісія визначить, що воно підлягає відновленню, буде складено відповідний акт про обстеження, який внесуть в Реєстр пошкодженого та знищеного майна. В такому випадку, отримати кошти для відновлення цього житла можна буде лише після виключення громади з переліку таких, де тривають активні бойові дії.

Сервіс єВідновлення реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерство цифрової трансформації України завдяки Проєкт “Підтримка цифрової трансформації”, що фінансується USAID та UK Dev. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.

Можливо, вам також буде цікаво: 2 вересня стартував «Національний кешбек»: як отримувати 10% з кожної покупки