Сьогодні стартував «Національний кешбек»: як отримувати 10% з кожної покупки

Сьогодні, 2 вересня, стартувала програма «Національний кешбек». Українці можуть отримувати компенсацію у розмірі 10% з кожної покупки. Нагадуємо, як це відбувається на практиці.

Стартувала програма «Національний кешбек»

2 вересня стартувала програма «Національний кешбек». Відтепер можна отримати компенсацію 10% за купівлю товарів, які зроблено в Україні.

Максимальний обсяг кешбека — 3 тисячі гривень за місяць.

Щоб стати учасником програми, треба оформити віртуальну картку в банківському мобільному застосунку чи фізичну – в банку, на яку держава перераховуватиме кошти.

Слід дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. І далі в мобільному застосунку Дія обрати послугу Національний кешбек.

«Застосунком Дія вже користуються понад 20,7 млн українців. Саме тому це зручний інструмент для кожного громадянина, щоб отримати виплати за програмою «Національний кешбек», Сервіс буде доступний для українських виробників і продавців, які зможуть подати заявку на участь у програмі. А також для людей, які купують українське. У кілька кліків можна буде перевірити суму нарахованого й виплаченого кешбеку, а потім витратити його на певні послуги», — зазначив Віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Увага! Зняти готівку за кешбек неможливо. Передбачена можливість лише безготівкової оплати.

Нарахований кешбек можна перевірити на наступний день в застосунку Дія. На карту кешбек нараховуватиметься раз на місяць до 20 числа наступного місяця.

Кешбек, нарахований за 2024 рік, можна використати до 31 січня 2025 року.

Участь в програмі вже підтвердили основні торгові мережі і виробники споживчих товарів.

На що можна витрачати кошти

Отримані кошти можна витрачати на:

медичні послуги,

спорт,

кіно;

послуги закладів харчування;

комунальні послуги;

квитки на потяг;

благодійність;

військові облігації;

допомогу ЗСУ.

Що ще відомо про програму «Національний кешбек»

Кешбек як форма державної підтримки громадян є більш ефективною для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари. Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження. До 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби ЗСУ. В COVID-19 через надання допомоги ми заохочували українців вакцинуватись. Зараз через державну підтримку розвиваємо іншу здорову звичку — купувати локальні товари, – наголосила Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки Юлія Свириденко

Кешбек надаватиметься на товари українського виробництва, в тому числі ліки і медичні вироби. Кешбек не буде нараховуватись на підакцизні товари. Участь покупців, виробників і продавців в програмі добровільна, тож чи є кешбек на конкретний товар в конкретному магазині, покупця інформуватиме магазин. Це також можна буде перевірити на сайті програми.

Запроваджуючи кешбек, Уряд прагне надати фінансову підтримку громадянам, які купують українські товари. За допомогою цієї програми багато хто зможе вчасно сплачувати за комунальні послуги наступного опалювального сезону. Це допоможе зняти частину фінансового навантаження з багатьох українських родин. Уряд постійно реалізує подібні рішення. Як приклад, підтримка українців на початку повномасштабного вторгнення. ​​6500 грн грошової допомоги від держави отримали майже 5 млн осіб на 30,8 млн грн. Для декого це стало можливістю покрити свої першочергові потреби, – підкреслила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович

За словами Першої Віцепрем’єр–Міністерки — Міністерки економіки України, Національний кешбек також сприятиме детінізації торгівлі. Кешбек нараховуватиметься тільки на покупки, які здійснюватимуться безготівково та будуть відображатися у фіскальних чеках продавців. Відповідно, участь в програмі можуть брати тільки торговці, які забезпечують передачу інформації про здійснені розрахункові операції, а також перебувають на загальній системі оподаткування. Це сприятиме підвищенню прозорості фінансових операцій та підтримуватиме легальний бізнес.

Координатором програми Національний Кешбек виступає Міністерство економіки України. В реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, розрахунковий банк – Ощадбанк та уповноважені банки України. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проєкту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

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