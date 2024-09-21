Гірникам-ВПО з Донеччини пропонують роботу на Львівщині з безкоштовним житлом

Гірникам-ВПО з Донеччини пропонують роботу на Львівщині. При цьому обіцяють безкоштовне житло. Розповідаємо про це детальніше.

Гірникам з Донеччини пропонують евакуюватися до Львівської області з безкоштовним розселенням і працевлаштуванням на вугільні підприємства ДП «Львіввугілля».

Про це днями на онлайн-брифінгу повідомив заступник начальника управління – начальник відділу з питань надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Донецької ОВА Дмитро Пожарський.

Гірникам-ВПО з Донеччини пропонують роботу на Львівщині

«У Львівській області є можливість працевлаштування для шахтарів. Тобто можна поїхати з безкоштовним розселенням у Львівській області і там вже працевлаштуватись шахтарям на підприємствах вугледобувної галузі», – сказав Пожарський

Він уточнив, що надійшла інформація від колег з Львівської ОВА щодо можливості працевлаштування з одночасним безкоштовним поселенням людей, які мають різні шахтарські професії – від прохідників до працівників очисних забоїв, електрослюсарів підземних та інших.

Пожарський додав, що пропонує роботу ДП «Львіввугілля», і це стосується саме Покровського регіону, де більшість працюючих людей – шахтарі.

Нагадаємо, росіяни продовжують наступ на Донеччині,. У багатьох населених пунктах області оголошено обов’язкову евакуацію для родин з дітьми. Евакуюватися закликають усіх мешканців Донеччини, адже регіон перебуває під постійними обстрілами російських військ, майже щодня ворог убиває та травмує цивільних жителів, руйнує будинки, підприємства, енергетичні, газові та інші інфраструктурні об’єкти.

Найгарячіший напрямок зараз – Покровський. Але евакопотяги з Покровська вже не відправляються. Крайня точка, звідки зараз можна виїхати залізницею – Павлоград.

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