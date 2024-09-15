Міністерство соціальної політики України оголосило про спрощений порядок призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які евакуюються з небезпечних регіонів країни.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Про це повідомив начальник відділу Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної військової адміністрації Дмитро Пожарський.

Згідно з новим порядком, евакуйовані українці мають право на отримання фінансової допомоги протягом шести місяців. Ця підтримка гарантована як централізовано, що виїжджає, так і тим, хто евакуюється самостійно.

Для того, щоб процес був ефективнішим, обласні військові адміністрації збирають дані про мешканців, які виїжджають залізничним транспортом або за допомогою волонтерських організацій. Ця інформація щотижня передається Міністерству соціальної політики, де її вносять до Реєстру призначення виплат.

Виплати ВПО – спрощено порядок надання допомоги для евакуйованих українців

Особливу увагу приділено громадянам, які планують евакуюватись самостійно. Їм рекомендується за день-два до виїзду повідомити про свої наміри місцеву військову адміністрацію. Це дозволить внести їхні дані до списку отримання виплат, забезпечуючи безперебійну підтримку після переїзду.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“. “деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку. Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Кому продовжили виплати ВПО і як їх перевірятимуть – що треба знати