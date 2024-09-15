Виплати ВПО для евакуйованих українців надаватимуться гарантовано протягом 6 місяців. Порядок надання допомоги для переселенців спростили.
Міністерство соціальної політики України оголосило про спрощений порядок призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які евакуюються з небезпечних регіонів країни.
Про це розповідають “Новини України – НСН”.
Про це повідомив начальник відділу Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної військової адміністрації Дмитро Пожарський.
Згідно з новим порядком, евакуйовані українці мають право на отримання фінансової допомоги протягом шести місяців. Ця підтримка гарантована як централізовано, що виїжджає, так і тим, хто евакуюється самостійно.
Для того, щоб процес був ефективнішим, обласні військові адміністрації збирають дані про мешканців, які виїжджають залізничним транспортом або за допомогою волонтерських організацій. Ця інформація щотижня передається Міністерству соціальної політики, де її вносять до Реєстру призначення виплат.
Виплати ВПО – спрощено порядок надання допомоги для евакуйованих українців
Особливу увагу приділено громадянам, які планують евакуюватись самостійно. Їм рекомендується за день-два до виїзду повідомити про свої наміри місцеву військову адміністрацію. Це дозволить внести їхні дані до списку отримання виплат, забезпечуючи безперебійну підтримку після переїзду.
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