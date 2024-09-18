Новий прихисток для ВПО відкрили на Львівщині

На Львівщині відкрили новий прихисток для ВПО. Він зможе прийняти близько 200 людей. Розповідаємо про це детальніше.

Де на Львівщині відкрили новий прихисток для ВПО

У місті Добромиль на Львівщині відкрили новий прихисток для тимчасового проживання людей, які через війну втратили свої домівки. Заклад розрахований на розміщення 192 внутрішніх переселенців.

Новий шелтер для внутрішньо переміщених осіб облаштовано у колишній будівлі адміністративного корпусу Нижанковицького професійного ліцею.

Перед цим у будівлі провели капітальний ремонт: замінили дах і вікна, оновили системи опалення та водовідведення. Також було придбано необхідне побутове обладнання для комфортного проживання.

Хто відкрив прихисток

Відновлення будівлі здійснено у межах проєкту Shelter Plus, ініційованого Українським Червоним Хрестом у співпраці з Австрійським Червоним Хрестом, органами місцевого самоврядування та Львівською обласною військовою адміністрацією.

Адреса і контакти

Прихисток для ВПО розташований за адресою: м. Добромиль, вул. Галицька, 59а. Телефон для довідок та уточнення інформації: (067) 605-35-63.

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