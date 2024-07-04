Евакуація з Донеччини: як мешканцям безкоштовно виїхати на Волинь

Евакуація з Донеччини триває, адже безпекова ситуація там лише загострюється і гине та отримує поранення все більше місцевих жителів.

Мешканці Донеччини мають можливість виїхати на Волинь. Про це нагадують у Мінреінтеграції, передають «Новини України – НСН».

Евакуація з Донеччини на Волинь у липні

У липні на Волинь заплановано 4 евакуаційні рейси: 5, 13, 21 і 29 липня.

Для того, щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону, необхідно:

Залишити заявку за номером телефону: (098) 890-33-18 або (066) 285-62-90.

Дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзда у місті Покровськ.

Після виїзду громадяни зможуть безкоштовно розміститися у Волинській області.

Для евакуації тяжкохворих і людей з інвалідністю діють номери: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.

Про бажання виїхати також можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Важливо! Евакуація до безпечного регіону здійснюється безкоштовно.

Докладніше про умови і допомогу, яку отримають евакуйовані — в інфографіці нижче.

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