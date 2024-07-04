Евакуація з Донеччини: як мешканцям безкоштовно виїхати на Волинь

Евакуація з Донеччини триває, адже безпекова ситуація там лише загострюється і гине та отримує поранення все більше місцевих жителів.
Мешканці Донеччини мають можливість виїхати на Волинь. Про це нагадують у Мінреінтеграції, передають «Новини України – НСН».
Евакуація з Донеччини на Волинь у липні
У липні на Волинь заплановано 4 евакуаційні рейси: 5, 13, 21 і 29 липня.
Для того, щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону, необхідно:
- Залишити заявку за номером телефону: (098) 890-33-18 або (066) 285-62-90.
- Дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзда у місті Покровськ.
Після виїзду громадяни зможуть безкоштовно розміститися у Волинській області.
Для евакуації тяжкохворих і людей з інвалідністю діють номери: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.
Про бажання виїхати також можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.
Докладніше про умови і допомогу, яку отримають евакуйовані — в інфографіці нижче.
Можливо, вам також буде цікаво: Як виїхати з ТОТ і яку допомогу можна отримати від України
Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.
Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг