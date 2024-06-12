З метою підтримки жителів соціально вразливих категорій у Херсонській громаді будуть виготовляти закордонні паспорти безкоштовно.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію.

«Для деяких категорій мешканців нашої громади Херсонська міська військова адміністрація домовилась з представниками громадської організації про допомогу в оформленні паспортів громадянина України для виїзду за кордон для родин, в яких виховуються діти до 18 років та які на цей час перебувають на території Херсонської міської громади», – йдеться в повідомленні.

У Херсонській громаді деяким мешканцям безкоштовно виготовлятимуть закордонні паспорти

Безкоштовно отримати загранпаспорти зможуть наступні категорії:

родини з дітьми-сиротами;

родини з дітьми, позбавленими батьківського піклування;

родини з дітьми військовослужбовців;

родини з дітьми з інвалідністю;

багатодітні родини;

одинокі матері/батьки.

Наголошується, що послуга з оформлення закордонного паспорту для дитини та батьків безкоштовна.

«Увага! Заповнення форми (анкети) не є гарантованим підтвердженням надання допомоги», – зазначається у повідомленні.

Форма для реєстрації:

https://forms.gle/bvYikiwcKS2ZFc9z5

Додаткова інформація за телефоном: +380 99 024 0078.

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