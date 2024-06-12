З метою підтримки жителів соціально вразливих категорій у Херсонській громаді будуть виготовляти закордонні паспорти безкоштовно.
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію.
«Для деяких категорій мешканців нашої громади Херсонська міська військова адміністрація домовилась з представниками громадської організації про допомогу в оформленні паспортів громадянина України для виїзду за кордон для родин, в яких виховуються діти до 18 років та які на цей час перебувають на території Херсонської міської громади», – йдеться в повідомленні.
У Херсонській громаді деяким мешканцям безкоштовно виготовлятимуть закордонні паспорти
Безкоштовно отримати загранпаспорти зможуть наступні категорії:
- родини з дітьми-сиротами;
- родини з дітьми, позбавленими батьківського піклування;
- родини з дітьми військовослужбовців;
- родини з дітьми з інвалідністю;
- багатодітні родини;
- одинокі матері/батьки.
Наголошується, що послуга з оформлення закордонного паспорту для дитини та батьків безкоштовна.
«Увага! Заповнення форми (анкети) не є гарантованим підтвердженням надання допомоги», – зазначається у повідомленні.
Форма для реєстрації:
https://forms.gle/bvYikiwcKS2ZFc9z5
Додаткова інформація за телефоном: +380 99 024 0078.
Ще новини України: Екстрена допомога для мешканців двох областей: хто може отримати 10 800 гривень на людину