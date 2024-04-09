Допомога переселенцям з Донеччини: адреси 70 гуманітарних штабів у різних містах

Допомога переселенцям з Донеччини надається у різних містах України. Всього функціонують понад 70 гуманітарних центрів, штабів та хабів. Розповідаємо, які послуги можна отримати та як знайти гуманітарні пункти.

Для підтримки ВПО із Донецької області по всій Україні працюють понад 70 гуманітарних штабів/центрів/хабів у 17 відносно безпечних регіонах.

У цих закладах евакуйовані мешканці Донеччини можуть отримати такі послуги:

консультації із соціальних та юридичних питань

психологічну та гуманітарну допомогу

із соціальної та психологічної адаптації для дітей та молоді

медичні послуги та консультації

допомоги у працевлаштуванні

покращення цифрової грамотності

сприяння співпраці з підприємцями та допомоги релокованому бізнесу

Організовується також проведення культурних, освітніх, навчальних та мотиваційних заходів, заходів щодо адаптації внутрішньо переміщених громадян у приймаючих громадах (інтеграція ВПО), заходів з реалізації соціальних проєктів, проведення тренінгів для персоналу гуманітарних центрів тощо.

Усі подробиці про роботу центрів – на сайті Донецької обласної військової адміністрації.

Адреси центрі також на інтерактивній мапі – ТУТ.

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