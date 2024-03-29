Для жінок-ВПО у трьох містах України відкрили центри підтримки. Розповідаємо, які послуги можна отримати тут безкоштовно.

Центр підтримки для жінок-ВПО відкрили у Запоріжжі, Одесі та Чернівцях. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

ГО «Центр «Побратим», за технічної підтримки ООН “Жінки в Україні” та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF), організовує проєкт «Три опорних точки відновлення жінки ВПО». Він направлений на підтримку жінок та дівчат, які постраждали від військового конфлікту та були змушені змінити місце проживання.

Головна ціль проєкту: забезпечити жінкам та дівчатам ВПО умови соціально психологічної адаптації та організувати передумови стабільності в процесі вимушеного переміщення, забезпечити потенціал для суспільної та економічної інтеграції в подальшому.

Для цього у трьох містах України – Запоріжжі, Одесі та Чернівцях – відкриті центри підтримки жінок-ВПО, які працюватимуть за принципом «Єдине вікно».

Для жінок-ВПО у трьох містах України відкрили центри підтримки: які послуги можна отримати

У центрах можна буде безкоштовно отримати:

Юридичні послуги: консультації з питань з питань сімейного, трудового, цивільного законодавства; допомогу в підготовці позовів про встановлення фактів, які мають юридичне значення та стосуються ВПО та їхніх прав; допомогу постраждалим від сексуального насильства під час конфлікту, постраждалим особам, які були в полоні;

Консультації психологів – офлайн та онлайн;

Пройти курс SMM (навчитися просувати товари та послуги в мережі), курси масажу та курси шиття.

Для запису необхідно заповнити АНКЕТУ.

Довідка:

ГО «Центр «Побратим» з 2014 по 2021 рік працював в Мелітополі. Діяльність була направлена на підтримку жінок, постраждалих від воєнного конфлікту. На базі центру працювали психологічна служба, юридична служба, дитяча кімната, Проводились навчання та тренінги для жінок. Діяли групи взаємопідтримки «Жіноча солідарність»

З 2022 року ГО релокована та діє на підконтрольній Україні території.

Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги Організації Об’єднаних Націй (WPHF) – це єдиний глобальний механізм, створений виключно на підтримку участі жінок в процесах розбудови миру та безпеки, а також гуманітарної допомоги.

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