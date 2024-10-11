Допомога дітям, які постраждали від війни, від БФ «Бонум Україна» – як звернутися

Допомога дітям, які постраждали від війни, від БФ «Бонум Україна», здійснюється систематично і має декілька напрямків. Розповідаємо про це детальніше.

Благодійний фонд «Бонум Україна» надає допомогу дітям, які постраждали від війни.

У цей складний час мільйони людей об’єдналися у своєму прагненні допомогти народу України. Особливу увагу в нашому серці займають ДІТИ. БФ “Бонум Україна” – це організація, яка націлена на всебічну допомогу дітям, які постраждали внаслідок війни, – кажуть у фонді

Яка саме надається допомога дітям

Фонд здійснює свою діяльність у декількох напрямках. А саме:

Гуманітарна допомога – надання товарів сім’ям з дітьми та дітям, які постраждали внаслідок війни.

Допомога дитячим будинкам – волонтерська допомога та надання товарів першої необхідності.

Адресна допомога дітям, які постраждали внаслідок війни – допомога конкретній дитині або групі дітей, які зіткнулись з життєвими труднощами

Організація тематичних свят та івентів – проведення заходів для внутрішньо-переміщених сімей з дітьми, дітей сиріт, дітей з обмеженими можливостями.

На сайті фонду можна знайти історії дітей, яким благодійники вже допомогли чи допомагають.

Серед них, зокрема, історія Георгія з Енергодара.

Хлопчик разом з батьками певний час жив в окупації, що негативно вплинуло на його здоров’я. Дитина почала заїкатися. Згодом родині вдалося виїхати. А з наслідками борються ще й досі. Наразі фонд допомагає родині, оплачуючи заняття Георгія з логопедом.

І таких історій дуже багато.

Як звернутися за допомогою

Якщо ви і ваша дитина (або це діти, які залишились без батьків) через війну опинились в складних життєвих обставинах, потрібне лікування, протезування, засоби реабілітації тощо, заповнюйте заявку і надсилайте її на адресу bonumforukraine@gmail.com.

Заявку, яку слід заповнити, можна скачати ТУТ.

До речі! Якщо ви хочете допомогти дітям, то на можете це зробити, зайшовши на сайт фонду і натиснувши на кнопку «Зробити внесок».

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