Допомога дітям, які постраждали від війни, від БФ «Бонум Україна» – як звернутися

Допомога дітям, які постраждали від війни, від БФ «Бонум Україна», здійснюється систематично і має декілька напрямків. Розповідаємо про це детальніше.
Благодійний фонд «Бонум Україна» надає допомогу дітям, які постраждали від війни.
У цей складний час мільйони людей об’єдналися у своєму прагненні допомогти народу України. Особливу увагу в нашому серці займають ДІТИ. БФ “Бонум Україна” – це організація, яка націлена на всебічну допомогу дітям, які постраждали внаслідок війни, – кажуть у фонді
Яка саме надається допомога дітям
Фонд здійснює свою діяльність у декількох напрямках. А саме:
- Гуманітарна допомога – надання товарів сім’ям з дітьми та дітям, які постраждали внаслідок війни.
- Допомога дитячим будинкам – волонтерська допомога та надання товарів першої необхідності.
- Адресна допомога дітям, які постраждали внаслідок війни – допомога конкретній дитині або групі дітей, які зіткнулись з життєвими труднощами
- Організація тематичних свят та івентів – проведення заходів для внутрішньо-переміщених сімей з дітьми, дітей сиріт, дітей з обмеженими можливостями.
На сайті фонду можна знайти історії дітей, яким благодійники вже допомогли чи допомагають.
Серед них, зокрема, історія Георгія з Енергодара.
Хлопчик разом з батьками певний час жив в окупації, що негативно вплинуло на його здоров’я. Дитина почала заїкатися. Згодом родині вдалося виїхати. А з наслідками борються ще й досі. Наразі фонд допомагає родині, оплачуючи заняття Георгія з логопедом.
І таких історій дуже багато.
Як звернутися за допомогою
Якщо ви і ваша дитина (або це діти, які залишились без батьків) через війну опинились в складних життєвих обставинах, потрібне лікування, протезування, засоби реабілітації тощо, заповнюйте заявку і надсилайте її на адресу bonumforukraine@gmail.com.
Заявку, яку слід заповнити, можна скачати ТУТ.
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