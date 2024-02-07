Благодійний фонд надасть допомогу постраждалим від атаки 7 лютого. Нагадаємо, росіяни масовано вдарили по Україні ракетами і дронами у середу вночі і вранці. Багато людей отримали поранення або залишилися без житла.

Сьогодні, внаслідок ворожих обстрілів, зазнали удару Київ та область, Харків, Миколаїв, Новомосковськ та інші населені пункти.

Якщо ви або хтось, кого ви знаєте, постраждали від цієї атаки – зверніться до Фонду Ріната Ахметова. Фонд готовий надати допомогу всім постраждалим, незалежно від тяжкості уражень. А саме:

лікування,

реабілітацію,

психологічну допомогу.

Благодійний фонд надасть допомогу постраждалим від атаки 7 лютого: куди звертатися

Куди звертатися:

через месенджер Фонду тут

гаряча лінія: 0 800 509-001 (Пн-Пт)

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