4000 родин у п’яти областях отримають зарядні станції для газових котлів від благодійників та Нафтогазу

4000 родин у п’яти областях отримають зарядні станції для газових котлів від благодійників. Безперебійні джерела живлення передадуть громадянам безкоштовно. Видача вже розпочалася. Розповідаємо про це детальніше.

Зарядні станції для газових котлів від благодійників вже отримали мешканці Львівщини

Як стало відомо, Нафтогаз та благодійники забезпечили вразливі родини Львівщини зарядними станціями для газових котлів.

На Львівщині НАК “Нафтогаз” спільно з благодійним фондом “Енергія перемоги України” та громадською організацією “Добробат” передали безперебійні джерела живлення родинам загиблих військових, багатодітним сім’ям та внутрішньо переміщеним особам

Хто зможе отримати таке обладнання

Чотири тисячі безперебійних джерел живлення потужністю 600 Вт для автономної роботи побутових газових котлів було закуплено в рамках програми “Зігрій”.

“Багато українців, особливо соціально вразливі родини, ризикують залишитися без опалення під час можливих знеструмлень взимку. Ми не можемо цього допустити. Тож Група Нафтогаз ініціювала програму “Зігрій” і закупила зарядні станції, які заживлять газові котли навіть за відсутності електрики. Попереду на нас чекає складна зима, але разом ми подолаємо всі труднощі”, – зазначив голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов.

Програма “Зігрій” реалізується в п’яти областях України:

Харківській,

Кіровоградській,

Львівській,

Івано-Франківській,

Чернівецькій.

Як повідомила директорка БФ “Енергія перемоги України” Юлія Мовчан, мета проєкту – допомогти щонайменше 4000 українських родин пережити зиму з меншими труднощами.

“Основна робота нашого фонду направлена на підтримку Сил оборони України та наближення перемоги. Проте від наслідків війни страждають й мільйони цивільних українців, особливо в холодну пору року. Тож ми долучились до організації проєкту “Зігрій” щоб допомогти тим, хто найбільше цього потребує” — наголосила Юлія Мовчан

Ще один учасник проєкт “Зігрій” – громадська організація “Добробат”. За словами її виконавчого директора Дмитра Іванова, задача організації не лише допомогти відновити зруйноване, але й підтримати найбільш вразливі українські родини у зимовий період:

“Сьогодні наша підтримка – це більше, ніж будівельні роботи. Це прагнення зберегти тепло та затишок в оселях українців, попри всі виклики. Разом із партнерами ми робимо все можливе, щоб зима стала трохи легшою для тих, хто найбільше цього потребує”.

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